Dvoboj Brazilije in Kube kot ogrevanje za večerni spektakel Slovenije

Danes bodo na vrsti štirje od skupno 30 obračunov v Stožicah, spored pa bodo v slovenski prestolnici odprli Brazilci in Kubanci ob 11. uri v skupini B. V tej skupini bo še dvoboj Japonske in Katarja (14.00). V ljubljanski skupini D bo poleg slovenskega obračuna s Kamerunom še tekma Francija – Nemčija (17.30). Vse tekme iz Stožic bodo v prenosu na VOYO, tekma Slovenije tudi na POP TV.

Tokrat prav tako 24 reprezentanc, ki bodo nastopile na SP v Sloveniji in na Poljskem, čaka zgolj en skupinski del ter nato takoj izločilni boji. Reprezentance so razdeljene v šest skupin, prvouvrščeni ekipi pa neposredno napredujeta v osmino finala. Tam se bo 12 ekipam pridružila še četverica najboljših tretjeuvrščenih izbranih vrst, s čimer je manevrskega prostora za napredovanje sicer veliko, a hkrati slabši nastop v skupinskem delu prinaša težjega tekmeca v lovu na četrtfinale.

Potem ko je Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB) prvotni organizatorki Rusiji zaradi vojaške agresije na Ukrajino odvzela prvenstvo, sta kot gostiteljici vskočili slovenska (OZS) in poljska odbojkarska zveza (PZPS). Potem ko je deset ruskih mest ostalo brez organizacije SP, bodo letos tri mesta gostila 52 tekem. Dve mesti bosta poljski. V skupinskem delu bodo dve skupini (A in C) gostile Katovice oziroma dvorana Spodek Arena z 11.036 sedeži. Tam bo tudi zaključni del najboljše četverice 10. in 11. septembra. Poljske Gliwice bodo v tamkajšnji areni za 13.752 gledalcev gostile štiri obračune osmine finala ter dva četrtfinalna dvoboja. Prav toliko tekem bo v izločilnih bojih gostila Arena Stožice v Ljubljani z 12.000 sedeži, ki bo obenem prevzela še dogajanje v štirih skupinah (B, D, E in F). Ljubljana bo tako gostila 30 od 52 dvobojev 20. mundiala.

Naslov brani Poljska, ki je v zgodovini prvenstev od leta 1949 naprej trikrat slavila naslov. To jo ob eni srebrni medalji uvršča na tretje mesto večne lestvice skupaj z Italijo. Uspešnejši sta Sovjetska zveza s šestimi naslovi in skupno 11 medaljami ter Brazilija s tremi zlatimi in tremi srebrnimi kolajnami. Poleg teh reprezentanc je naslov dvakrat osvojila Češkoslovaška, po enkrat pa sta slavili ZDA in Vzhodna Nemčija.

Doslej je 18 različnih držav osvajalo kolajne, naslednja od teh pa kani postati tudi dvakratna zaporedna podprvakinja na prvenstvih stare celine. Slovenija je namreč na zadnjih štirih EP trikrat osvojila srebro, na domačem SP pa bo skušala unovčiti glasno domače občinstvo v prestolnici, ki je na domačem EP leta 2019 strah v kosti nagnalo tudi Rusom v četrtfinalu in Poljakom v polfinalu.

Tokrat varovance romunskega stratega Gheorgheja Cretuja v skupinskem delu čakajo trije obračuni, najprej uvodni proti Kamerunu v petek ob 20.30. V skupini D jih nato čakata še Francija (28. avgust) in Nemčija (30.). Osmina finala bo na sporedu med 3. in 6. septembrom, četrtfinale bo 7. in 8. septembra, zaključni del in boj za kolajne pa bo, kot rečeno, v Katovicah 10. in 11. septembra.



Izid, SP, moški, 1. krog:

skupina B (Ljubljana):

Brazilija – Kuba