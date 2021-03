Daniele De Rossi v strokovnem štabu italijanske reprezentance

Legendarni zvezni igralec Rome Daniele De Rossi, ki je za italijansko izbrano vrsto odigral 117 tekem in dosegel 21 golov, se bo že na naslednji reprezentančni akciji pridružil strokovnemu štabu selektorja Roberta Mancinija. V njem so poleg novinca De Rossija tudi Chicco Evani, Attilio Lombardo, Giulio Nuciari inFausto Salsano. "Ponosen in navdušen sem na novo priložnost v italijanski reprezentanci. Komaj čakam, da se vse skupaj začne," je med drugim za reprezentančno spletno stran dejal De Rossi, ki je bil na klubski sceni kar 18 let zvest dresu Rome, v sezoni 2019/20 pa je odigral tudi pet tekem za argentinskega nogometnega velikana Boco Juniors. De Rossi je na četrtem mestu po številu odigranih tekem v italijanski reprezentanci. Več nastopov imajo le Gianluigi Buffon (176), Fabio Cannavaro(136) inPaolo Maldini (126).

Italija se bo v uvodu kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Katarju 2022 pomerila s Severno Irsko (25. marec), Bolgarijo (28. marec) in Litvo (31. marec).