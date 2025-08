V Mariboru osvojila naslov, zdaj po stopinjah očeta v solzah odšla v Miami

FOTO: OK OTP Banka Branik

Njen oče je Predrag Danilović , ki je v Ligi NBA igral za moštvi Miami Heat in Dallas Mavericks, zdaj opravlja vlogo predsednika Košarkarske zveze Srbije. Za košarko se je odločil tudi njegov sin Vuk Danilović , hčeri pa sta odplavali v drugačne športne vode. Najstarejša Olga Danilović , sicer srčna izbranka slovenskega nogometnega kapetana Jana Oblaka , na svetovni teniški lestvici trenutno zaseda 40. mesto, Sonja Danilović pa navdušuje na odbojkarskih parketih.

FOTO: OK OTP Banka Branik

19-letnica je v minuli sezoni nosila dres mariborske ekipe OK OTP Banka Branik in s soigralkami prišla do naslova državnih prvakinj. Po tem je postalo jasno, da bo športno pot nadaljevala v Združenih državah Amerike, kjer bo v ameriški študentski ligi NCAA igrala za Miami Hurricanes.

Mlada talentirana odbojkarica je pred dnevi odpotovala na dolgo pot od Beograda do Miamija, čustvene trenutke z letališča pa je delila na družbenem omrežju TikTok.