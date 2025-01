V nedeljo za prvo odbojkarsko lovoriko v sezoni

Pri dekletih za favoritinje veljajo odbojkarice Calcit Volleyja, aktualne državne prvakinje in trenutno vodilna ekipa Sportklub prve odbojkarske lige. Trener kamniške zasedbe Bruno Najdič se tega zaveda, a vseeno opozarja, da v pokalnem finalu pravih favoritov ni: "Vsekakor si želimo osvojiti pokal, želja je velika. A pokalno tekmovanje je prav posebna stvar z le eno tekmo, na kateri lahko odločajo le trenutki. Dejstvo je, da smo v tem momentu oziroma v zadnjem mesecu, mesecu in pol v precej boljšem stanju kot na začetku sezone. A hkrati se moramo zavedati, da ima tudi OTP banka Branik odlično ekipo, ki je prav tako v vse boljši formi. Z Mariborčankami smo se v tej sezoni seveda že merili in jih premagali, a se na preteklost ne bi preveč oziral. V Velenju se moramo posvetiti predvsem sebi, videti moramo, kako lahko odigrano najboljše možno in ali bo to potem dovolj, da bomo v nedeljo po dolgem času pokalno lovoriko spet prinesli v Kamnik."

Mariborčanke si bodo na finalu v Velenju skušale priigrati že 21. pokalno lovoriko, medtem ko bodo Kamničanke, ki so Pokal Slovenije nazadnje osvojile v sezoni 2021/22, lovile peto. Pri moških bomo zagotovo dobili nove pokalne prvake, saj se je lanski zmagovalec Calcit Volley po porazu z ACH Volleyjem Ljubljana od tekmovanja poslovil že v četrtfinalu. Ljubljančani bodo v Rdeči dvorani skušali osvojiti 15. naslov pokalnih prvakov, OK i-Vent Maribor pa petega.

Tudi v mariborskem taboru so že vse misli usmerjene v pokalni finale. Trener OTP banke Branik Žiga Kos , ki je v prejšnji sezoni svoje varovanke popeljal prav do pokalne zmage, meni, da bo v nedeljo v veliki meri odločala predvsem dnevna forma obeh ekip. "Strinjal bi se z oceno, da se je Calcit Volley po menjavah znotraj ekipe v zadnjih tednih dviginil, poznajo pa se mu tudi močne tekme s kakovostnimi nasprotniki, ki jih igra v ligi prvakinj. Našo formo bi po tritedenskem premoru težko ocenil, še posebej tekmovalno formo. Smo se pa med ligaškim premorom najprej veliko posvečali telesni pripravi, kar nam bo zagotovo koristilo v nadaljevanju sezone, na zadnjih treningih pa se ukvarjamo predvsem s tekmovalnim delom in pilimo še zadnje podrobnosti, da bomo lahko v nedeljo igrali na najvišji ravni. Vsi se zavedamo, da se v finalu igra le ena tekma in da bo odločala dnevna forma, predvsem pa to, katera ekipa bo boljša na servisu in sprejemu," pove.

Trener mariborske zasedbe Sebastijan Škorc vlogo favoritov pričakovano prepušča tekmecem, vseeno pa nedeljsko tekmo pričakuje z optimizmom in napovedjo, da se bodo njegovi igralci borili za vsako žogo. "Imamo mlado ekipo, ki jo bomo morali v nedeljo spustiti z verig, da se bo lahko pokazala in dokazala. Naši tekmeci so vsekakor favoriti, a ti ne zmagujejo vedno. V Velenju nimamo česa izgubiti, lahko pa veliko dobimo. Na drugi strani mreže si ACH Volley poraza ne sme privoščiti. Kar se tiče nas samih lahko rečem, da smo delali ogromno, da smo se v zadnjih tednih v formi precej dvignili in da so težave s poškodbami, ki so nas pestile na začetku sezone, preteklost. V nedeljo bomo igrali po najboljših močeh in vsi verjamemo v to, da nam lahko uspe presenetiti. Vnaprej se vsekakor ne bomo predajali, smo optimistični in prepričan sem, da bomo prikazali našo najboljšo igro. Če temu ne bi bilo tako, bi v nedeljo tekmo raje gledali s kavča."

V taboru ACH Volleyja od vloge favoritov po besedah stratega Matjaža Hafnerja ne bežijo, se pa glede na minule tekme v pokalnem tekmovanju zavedajo, da bodo morali tudi v nedeljo igrati na najvišji ravni. "Ve se, da smo favoriti za osvojitev pokalne lovorike, tako glede na stanje na lestvici kot glede na dosedaj odigrane medsebojne tekme. Od tega ne bežimo. Hkrati se zavedamo, da smo imeli v prejšnjih krogih tekmovanja, tako v četrtfinalu proti Calcit Volleyju kot v polfinalu proti Krki I, težave in da na takšnih tekmah nasprotnik nima česa izgubiti. Tekmo v Velenju bomo zato vzeli z vso odgovornostjo, zbrano in resno. Pričakujem težko tekmo, a upam in mislim, da bi moral biti končni rezultat v našo korist," optimistično napove.