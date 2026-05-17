V živo na VOYO: Varšava z rahlo prednostjo pred Turki

Klubska sezona v moški odbojkarski Ligi prvakov dosega vrhunec. Na zaključnem turnirju v Torinu naslov iz lanske sezone brani italijanska Perugia, ki se je s suvereno zmago nad poljskim Projektom Varšava uvrstila v veliki finale. Italijani so slavili z rezultatom 3:0 (19:25, 20:25, 24:26). Italijanom so se v finalu pridružili odbojkarji Zawiercia. Poljaki so bili od Ziraata boljši s 3:1 (25:19, 24:26, 25:19, 25:19).

V prvem polfinalu Perugia, sicer branilec naslova, ni imela težjega dela. Prva dva niza je dobila dokaj gladko, še posebej drugega, bolj se je namučila v tretjem. V njem je že vodila za šest točk (16:10), a so jih tekmeci na 22. točki ujeli, imeli celo zaključno žogo, vendar jim dvoboja ni uspelo podaljšati.

Za odtenek več dela so imeli igralci Alorona, ki na turnirju rešuje poljsko čast. Poljaki pa bi prav tako lahko zmagali s 3:0, če bi izkoristili zaključno žogo v drugem nizu. Ker je niso so bili kaznovani, so pa v nadaljevanju vendarle dokazali, da so boljša ekipa od Ziraata, starega znanca slovenskih prvakov, igralcev ACH Volleyja, ki so v letošnjem predtekmovanju pred njimi dvakrat klonili.