Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Platforma Slovenija odločila 2026 Ceste TV spored
Voyo.si
Odbojka
Zgodba se razvija

V živo na VOYO: Varšava z rahlo prednostjo pred Turki

Torino, 17. 05. 2026 16.38 pred 9 urami 2 min branja 1

Avtor:
M.J.
Perugia - Varšava

Odbojkarska liga prvakov dosega vrelišče. Znana sta finalista zaključnega turnirja v Torinu. Za laskavo lovoriko se bosta udarila italijanska Perugia in poljska ekipa Aluron Zawiercie. Tekmo za tretje mesto in finale si boste lahko ogledali na VOYO. Pravkar lahko v živo spremljate obračun med Varšavo in Ziraatom, veliki finale med Perugio in Zawierciem pa bo na sporedu ob 20.25.

CEV LP (M): Finale
CEV LP (M): Finale
FOTO: VOYO

Klubska sezona v moški odbojkarski Ligi prvakov dosega vrhunec. Na zaključnem turnirju v Torinu naslov iz lanske sezone brani italijanska Perugia, ki se je s suvereno zmago nad poljskim Projektom Varšava uvrstila v veliki finale. Italijani so slavili z rezultatom 3:0 (19:25, 20:25, 24:26). Italijanom so se v finalu pridružili odbojkarji Zawiercia. Poljaki so bili od Ziraata boljši s 3:1 (25:19, 24:26, 25:19, 25:19).

V prvem polfinalu Perugia, sicer branilec naslova, ni imela težjega dela. Prva dva niza je dobila dokaj gladko, še posebej drugega, bolj se je namučila v tretjem. V njem je že vodila za šest točk (16:10), a so jih tekmeci na 22. točki ujeli, imeli celo zaključno žogo, vendar jim dvoboja ni uspelo podaljšati.

Za odtenek več dela so imeli igralci Alorona, ki na turnirju rešuje poljsko čast. Poljaki pa bi prav tako lahko zmagali s 3:0, če bi izkoristili zaključno žogo v drugem nizu. Ker je niso so bili kaznovani, so pa v nadaljevanju vendarle dokazali, da so boljša ekipa od Ziraata, starega znanca slovenskih prvakov, igralcev ACH Volleyja, ki so v letošnjem predtekmovanju pred njimi dvakrat klonili.

Ziraat Ankara
Ziraat Ankara
FOTO: Profimedia

Še pred velikim finalom sta se za tretje mesto udarili ekipi turškega Ziraata in Projekta Varšave. Tekmo so sicer bolje začeli Turki, ki so v začetku prvega niza povedli, nato pa so se počasi zbudili tudi Poljaki in prevzeli pobudo. 

Izida, Torino: liga prvakov, zaključni turnir:
Finale: Aluron Zawiercie - Perugia

Tekma za 3. mesto: Ziraat Bankasi - Projekt Varšava

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
odbojka liga prvakov

Mesto v finalu sta si izborila Perugia in Zawiercie

24ur.com ACH po gostovanju v Piacenzi še kako živ: Pričakujemo, da bodo navijači začutili pomembnost
24ur.com Na generalki pred domačim prvenstvom Slovenci proti Iranu zmagali s 3:0
24ur.com Ropret: Dobro smo se spočili, mislim, da smo super pripravljeni
24ur.com Čebulj: Obeta se nam spektakel, ki smo ga čakali dve leti
24ur.com Oranžni zmaji po preboju v polfinale DP misli preusmerili k italijanskemu velikanu Piacenzi
24ur.com Srčni Celjani z golom prednosti na povratni obračun
24ur.com Fabjan optimističen: Borca bom pokončal v prvi minuti!
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
korcula1
17. 05. 2026 14.32
Da nobeden športni kanal ne prenaša finala vrhunske odbojke sramota
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Prvi materinski dan brez mame: 'Pogrešam te bolj, kot lahko povem z besedami'
Tudi pri 88 letih še vedno misli nanjo
Tudi pri 88 letih še vedno misli nanjo
Zato so hčerke tako zelo navezane na očete
Zato so hčerke tako zelo navezane na očete
Konec dolge ljubezni po 24 letih, sledi deljeno skrbništvo
Konec dolge ljubezni po 24 letih, sledi deljeno skrbništvo
zadovoljna
Portal
Zapustila ga je tudi ljubica
Tedenski horoskop: Ovni so polni energije, pred dvojčki je živahen teden
Tedenski horoskop: Ovni so polni energije, pred dvojčki je živahen teden
To je partner Nine Pušlar, s katerim pričakuje otroka
To je partner Nine Pušlar, s katerim pričakuje otroka
Hrvaški naravni park, ki ga obožujejo tudi Slovenci
Hrvaški naravni park, ki ga obožujejo tudi Slovenci
vizita
Portal
Stara je bila komaj 18 let, ko so ji postavili usodno diagnozo: "Umrla bom. Živimo, dokler lahko."
Kaj morate vedeti o nealkoholni zamaščenosti jeter
Kaj morate vedeti o nealkoholni zamaščenosti jeter
Ali bi lahko viruse uničili z zvokom? Navdušujoči izsledki raziskav
Ali bi lahko viruse uničili z zvokom? Navdušujoči izsledki raziskav
Strokovnjaki razkrivajo najpomembnejše dopolnilo za zdravo staranje
Strokovnjaki razkrivajo najpomembnejše dopolnilo za zdravo staranje
cekin
Portal
Pustila je službo v pisarni – danes zasluži 4-krat več z nenavadnim poslom
To so skriti evropski biseri, ki so pogosto tudi cenejši
To so skriti evropski biseri, ki so pogosto tudi cenejši
Kako priti do 2.000 evrov neto na mesec – realne poti, ki delujejo v Sloveniji
Kako priti do 2.000 evrov neto na mesec – realne poti, ki delujejo v Sloveniji
Na blagajni je opazil trik: večina kupcev naredi to napako – in plača preveč
Na blagajni je opazil trik: večina kupcev naredi to napako – in plača preveč
moskisvet
Portal
Ko meje v službi izginejo: sodelavka mu ne gre več iz misli
Zvezdniška strast v Rimu: Mel Gibson z novo izbranko
Zvezdniška strast v Rimu: Mel Gibson z novo izbranko
Zakaj ima isto pivo včasih drugačen okus? Razlog preseneča tudi ljubitelje piva
Zakaj ima isto pivo včasih drugačen okus? Razlog preseneča tudi ljubitelje piva
Je bila preveč drzna? Njen nastop sprožil burne razprave
Je bila preveč drzna? Njen nastop sprožil burne razprave
dominvrt
Portal
Luknje v majicah in puloverjih? To je 10 najpogostejših krivcev
Vrtičkarji množično posipajo polento po vrtu: pomaga proti plevelu ali gre le za mit?
Vrtičkarji množično posipajo polento po vrtu: pomaga proti plevelu ali gre le za mit?
Kako uspešno gojiti vrtnice v loncih: deset ključnih nasvetov za bujno cvetenje
Kako uspešno gojiti vrtnice v loncih: deset ključnih nasvetov za bujno cvetenje
Česen za pse: res deluje proti zajedavcem ali gre za nevaren mit?
Česen za pse: res deluje proti zajedavcem ali gre za nevaren mit?
okusno
Portal
Pica palačinka iz pečice
Koliko cvetov potrebujemo za popoln bezgov sirup? Razmerje, ki zagotavlja uspeh
Koliko cvetov potrebujemo za popoln bezgov sirup? Razmerje, ki zagotavlja uspeh
Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj
Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj
Tako boste pripravili popoln steak kar doma
Tako boste pripravili popoln steak kar doma
voyo
Portal
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Rocketman
Rocketman
Delovna akcija
Delovna akcija
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713