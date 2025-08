'V preteklosti smo že premagali Italijane in dosegli nemogoče'

Slovenski odbojkarji so na zaključnem turnirju lige narodov navdušili proti favoriziranim Francozom in se uvrstili v polfinale. A pred polfinalno tekmo korektor slovenske reprezentance Nik Mujanović poudarja, da je po odlični tekmi s Francijo sedaj prejšnji obračun treba odmisliti, saj jih čaka nova težka preizkušnja.

"Zelo velik dosežek je, da smo se iz četrtfinala prebili v polfinale. Ampak v takih situacijah je pogosto zahtevno, ker je treba pozabiti uspeh, da nam ni preveč udobno, ker imamo zdaj naslednjo tekmo, še težjo kot prejšnja, proti nasprotniku, ki nam je težave povzročal že v domači dvorani," je pred tekmo dejal Mujanović.

V polfinalu jih namreč čakajo Italijani. Ti so Slovence že premagali na domačem turnirju lige narodov, južni sosedi so v Stožicah pokazali svojo najboljšo igro in z našimi odbojkarji opravili s 3:0 v nizih.

20-letni korektor se je pred tekmo zavedal, s kako kakovostnim moštvom se bodo srečali in o nasprotniku govori z izbranimi besedami. "Italijani so po mojem mnenju ena izmed ekip, ki so po kvaliteti trenutno na vrhuncu. Tudi mi se gremo v to smer, smo že kar blizu, ampak gre za izjemno zahtevno ekipo, ki ima dodelane osnove na vseh elementih igre."