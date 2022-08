V razprodanih Stožicah bo Slovenija lovila zmago proti olimpijskim prvakom

Slovenska odbojkarska reprezentanca je domače svetovno prvenstvo začela z odliko. Zmaga v prvem krogu proti reprezentanci Kameruna se je sicer zdela povsem lahkotna, toda na največjem tekmovanju na svetu je to vse prej kot lahka naloga. Da ničesar drugega ni pričakoval, je poudaril tudi slovenski strateg, Romun Gheorghe Cretu. Na drugi strani so bili uspešni tudi francoski reprezentanti, ki so ugnali Nemce z istim rezultatom 3:0, a zdelo se je, da stvar za njih le ni bila tako enostavna. Selektor galskih petelinov je bil z uvodno zmago zadovoljen, po tekmi je povedal, da bodo sedaj vse moči usmerili v našo reprezentanco. Reprezentanco, ki jo sam zelo dobro pozna, saj jo je prvič pripeljal do odličja na velikih tekmovanjih. Govora je seveda o italijanskem strategu Andrea Gianiju, ki je letos sedel na selektorski stolček Francozov, leta 2015 pa Slovence popeljal do srebrnega odličja na evropskem prvenstvu v Bolgariji. In ja, v finalu so nas premagali ravno Francozi. Toda prva medalja na velikih tekmovanjih, srebrna, ki se je svetila kot zlato, je bila takrat pot, ki je tlakovala nove in nove uspehe naših fantov. Gianni je našim fantom predal to zmagovalno miselnost, ki jo potrebujejo reprezentance, ki krojijo sam odbojkarski vrh. Pri tem je bil zelo uspešen, naši fantje so si okoli vratu nadeli srebrno medaljo tudi na evropskem prvenstvu leta 2019 ter 2021. Spomin na lansko leto, ko smo v Katovicah izgubili proti Italiji, je še kako živ. Polfinalni in finalni obračuni se bodo tudi letos odvijali na Poljskem, soorganizatorici letošnjega mondiala. Prizorišče pa zopet mesto Katovice. Veliko je simbolike, če na nedeljskem obračunu premagamo nasprotnika smo praktično že v osmini finala. Toda o tem je še preuranjeno razmišljati, selitev iz Slovenije na Poljsko se zdi blizu, a je še kako daleč.