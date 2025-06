Kovačič spremenil odločitev in se vrnil v reprezentanco

Slovenska odbojkarska reprezentanca odšteva dneve do začetka boja z najmogočnejšimi tekmeci v svetu odbojke. Na uvodnem turnirju Lige narodov v Braziliji bodo tekmeci varovancev Fabia Solija Kubanci, Iranci in gostitelji turnirja Brazilci.

In čeprav se je sprva zdelo, da bo slovenska izbrana vrsta, letošnje poletje preživela brez štirih pomembnih členov, ko je govora o največjih uspehih, se to ne bo zgodilo. Jani Kovačič, eden četverice posameznikov, ki so napovedali reprezentančni premor, že trenira z izbrano vrsto in potuje v Brazilijo.

"Žal mi je zanj, da si ni vzel daljših počitnic, ampak veseli smo, da je z nami. Gre za izjemnega prostega igralca, čeprav iskreno, tudi (Grega) Okroglič se je dobro zlil z novim delovnim okoljem," je dejal mladi korektor Nik Mujanović, ki bo zanesljivo eden nosilcev igre slovenske izbrane vrste v prihodnjih sezonah.