V slovenskem taboru previdni: 'Makedonije ne gre podcenjevati'

Severna Makedonija prvič nastopa na evropskem prvenstvu, zato je za marsikoga kar velika neznanka. Tega se zaveda tudi Jani Kovačič, ki pa Makedoncev nikakor ne odpisuje: "O njih zaenkrat še ne vemo veliko, saj gremo tekmo za tekmo. Zagotovo imajo kakovost, zato so se tudi uvrstili na evropsko prvenstvo. Tekmo moramo vzeti resno in iti na zmago." V nadaljevanju prvenstva bo svoje zagotovo odigrala tudi utrujenost, saj si tekme sledijo ena za drugo: "Mislim, da je bilo že proti Turkom čutiti nekaj izčrpanosti. Tudi na tekmi se je videlo, da nismo sveži, ampak vseeno smo uspeli zmagati s 3:0, kar je najbolj pomembno. Moramo se čim bolj spočiti in pripraviti na naslednje tekme."

Slovenija je s tremi zmagami že v osmini finala, a cilj zagotovo ostaja prvo mesto v skupini C. Velik korak k temu bi bil, če bi naši izbrani vrsti uspelo preskočiti Severno Makedonijo. "V nadaljevanju nam ne bo nič lažje. Ne smemo si dovoliti, da se sprostimo, saj je naš cilj doseči čim višje mesto v skupini. Sedaj se osredotočamo na tekmo z Makedonci in upam, da bomo vsi zdravi in spočiti, da lahko ponovno igramo na visokem nivoju," pravi kapetan Tine Urnaut, ki je doslej pokazal izjemno formo.

Podajalec Dejan Vinčič še dodaja, da dandanes na evropskem prvenstvu ni več odbojkarskih eksotov: "Vsekakor jih moramo vzeti resno. Danes znajo vsi igrati odbojko, tudi Makedonci, kar so dokazali s svojimi dosedanjimi predstavami na tem prvenstvu. Vedno so najbolj nevarni v tretjem nizu, ko se preostale ekipe sprostijo in njihova igra pade na nekoliko nižjo raven, oni pa igrajo na vso moč. Ne smemo jim dati možnosti, da bi lahko na ta način osvojili niz."