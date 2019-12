V spremenjeni podobi: slovenski odbojkarji tokrat boljši od Nizozemcev

Slovenski selektor Alberto Giuliani in nizozemski strateg Roberto Piazza sta se odločila, da bosta na drugi pripravljalni tekmi možnost za dokazovanje ponudila odbojkarjem, ki sicer dobivajo manj priložnosti za igro. Giuliani je na igrišče tako poslal podajalca Gregorja Ropreta , korektorja Tončka Šterna , sprejemalca Žigo Šterna in Roka Možiča , srednja blokerja Saša Štalekarja in Matica Videčnika ter prostega igralca Jana Klobučarja .

V drugem nizu sta bili moštvi bolj izenačeni, po uspešnih protinapadih Tima Smita in Maartena van Garderena ter tudi po nekaj slabše izdelanih napadih Slovencev so gostujoči odbojkarji prišli do vodstva z 11:9, Žiga Štern in Videčnik pa sta ob mreži poskrbela za izenačenje. Točki z blokom in napadom je prispeval Možič, borbena igra naših v obrambi pa je pod pritisk spravila Nizozemce, ki so si privoščili napaki, ki sta naše popeljali do vodstva s 14:12. Ropret je še naprej dobro delil žoge napadalcem, obrambo gostov je dvakrat prebil Žiga Štern (18:15). A tekmeci se niso predali, v končnici so se povsem približali našim, Tonček Štern pa je nato uspešno napadel za 22:20, po napaki Wouterja ter Maata in asu Šterna pa so Slovenci prišli do prve zaključne žoge. Drugo za 25:21 je izkoristil Možič.

Na začetni udarec Videčnika je Slovenija povedla s 4:1, blok Štalekarja in dva zaključka Žige Šterna so našo vrsto pripeljali do rezultata 8:3, Tonček Štern je poskrbel za 11:5. Tudi z nekaj sreče pri dveh zaporednih začetnih udarcih Roberta Andringaja je Nizozemska razliko znižala na tri točke, Giuiani je reagiral s prekinitvijo. Po njej je naša vrsta dvignila raven igre v obrambi, Videčnik se je izkazal v bloku, Štalekar in Žiga Štern v napadih (21:14). Po napaki nizozemske vrste za 24:17 je niz z napadom zaključil Možič.

Tudi v tretjem nizu so imeli vse vajeti v svojih rokah Slovenci, ki so pobudo prevzeli že na samem začetku in si z dobro igro ob mreži Štalekarja in Žige Šterna priigrali štiri točke naskoka (8:4). Z zanesljivimi sprejemi in dobro igro v obrambi se je izkazal Klobučar. Dobri začetni udarci Andringaja so našim onemogočili napade, Nizozemci so prek ter Maata inLuuca van der Eenta izid uspeli poravnati na 15. točki, a sta Možič in Tonček Štern Slovenijo spet popeljala v ospredje na 18:15. Gostje so se po novi seriji odličnih začetnih udarcev Andrigaja prebili v ospredje in povedli z 21:20. Niz je prekinil Možič, Videčnik pa je s servisom Nizozemce prisilil v napako. Paizza se je odločil za prekinitev, po kateri je sledilo izenačenje na 23:23. Zaključno žogo pri 25:24 je prispeval Tonček Štern, prav tako tudi naslednjo za 26:25, napaka naših pri servisu in dva zaporedna bloka gostov pa sta vseeno prinesla zmago Nizozemcem.

Dobra igra Štalekarja v bloku in bratov Štern v napadih je naši vrsti zagotovila vodstvo s 7:3, sledile so še napake Nizozemcev v napadu, Videčnik je prispeval blok za 11:5. Naš srednji bloker in Možič sta dodajala točke z napadom, gostje pa so ob tem še naprej grešili, razlika pa je naraščala (17:8). Zaključek obračuna je bil le še formalnost, reprezentanca Slovenije se je veselila prepričljive zmage s 25:14.