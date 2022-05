V Stožicah bodo okronali evropska odbojkarska klubska prvaka

Italijanske branilke naslova bodo vse prej kot lahek plen – že podatek, da Conegliano v Ligi prvakinj že tri leta ne pozna poraza, pove veliko. Zadnjič je leta 2019 v finalu izgubil proti Novari, zatem pa je vknjižil 26 zaporednih zmag, letos osem. Med decembrom 2019 in decembrom 2021 je dobil rekordnih 76 tekem zapovrstjo, toda po tem ekipa ni bila več tako prepričljiva. V letošnji sezoni ima pet porazov in tudi ni osvojila naslova italijanskih prvakinj. A v Ligi prvakinj upajo na nadaljevanje zmagovite serije, ki bi ji prineslo četrti evropski naslov.

Pred tekmama je zmagovalca nemogoče napovedati. Pri dekletih je turška ekipa iz Istanbula letos do zdaj osvojila vse štiri lovorike, decembra je četrtič v zgodovini postala tudi svetovni klubski prvak, potem ko je v finalu s 3:2 ugnala prav Conegliano. Turška zasedba najbolje igra takrat, ko je to najbolj potrebno. Letos je sicer imela tudi padce, ki pa jih je uspešno prebrodila. V sezoni je zabeležila 46 zmag in doživela šest porazov, v polfinalu je po zlatem nizu ugnala Fenerbahče. Turkinje bodo lovile svoj peti naslov evropskih prvakinj, petkrat so bile druge.

Na sporedu bo veliki finale Lige prvakov v obeh konkurencah. Najprej se bosta ob v nedeljo ob 18. uri za naslov v ženski konkurenci merili ekipi italijanskega Conegliana in turškega Vakifbanka, nato pa se bosta udarili še moški ekipi, poljski Azoty Kedzierzyn Kozle in italijanski Trentino Itas.

Tudi v moški konkurenci bodo gledalci videli finale istih ekip kot lani. Trentino, trikratni zmagovalec tega tekmovanja, se bo poskušal oddolžiti Poljakom za lanski poraz in se po enajstih letih spet prebiti na evropski prestol. Po lanskem porazu je nekoliko premešal ekipo, ki je zdaj mešanica izkušenosti in mladosti, njen glavni zvezdnik pa je 23-letni italijanski reprezentant Alessandro Michieletto.

V skupinskem delu tekmovanja je Trentino dvakrat izgubil proti Perugii, a se ji je za poraza oddolžil z zmago v zlatem nizu v polfinalu. V italijanskem prvenstvu je zasedel tretje mesto, v polfinalu ga je ugnala Lube Civitanova.

Azoty Kedzierzyn Kozle, lani Zaksa, je pred letom postal prvi poljski klub z naslovom zmagovalca Lige prvakov, pa čeprav v domačem prvenstvu ni bil najboljši. Letos je spet postal državni prvak, pa tudi pokalni zmagovalec. Do tega je prišel z novim trenerjem (Georghe Cretu) in z nekoliko spremenjeno sestavo. Novinci v začetni šesterici so Američan Erik Shoji, podajalec Marcin Janusz in bloker Norbert Huber, tega pa v Ljubljano zaradi poškodbe najbrž ne bo, kar bi utegnilo predstavljati težavo. V predtekmovanju so Poljaki igrali tudi s slovenskim prvakom Merkurjem Mariborom, v polfinalu pa so bili boljši od poljskih tekmecev, ekipe Jastrzebski Wegiel.

Italijanski Conegliano in poljski Azoty Kedzierzyn Kozle branita naslov v finalih istih ekip kot lani. Za tekmi je veliko zanimanja; poleg navijačev vseh klubov si bo tekmo ogledalo tudi veliko slovenskih ljubiteljev odbojke. Po zadnjih podatkih so organizatorji prodali več kot 8000 vstopnic.