V Stožicah že bučno: Slovenci najprej proti Kanadi, prvi niz gostom

Ljubljana tudi tokrat gosti tretji in hkrati zadnji turnir rednega dela letošnje izvedbe odbojkarske elitne Lige narodov, na katerem bodo Slovenci iskali preboj na zaključni turnir najboljših osem reprezentanc. Ta bo potekal na Japonskem, in sicer med 30. julijem in 3. avgustom. Pomlajena slovenska odbojkarska reprezentanca je namreč po dveh odigranih turnirjih še vedno v resnem boju za končna odličja. Trenutno Slovenija zaseda 13. mesto.

Na prvih dveh turnirjih v Rio de Janeiru in Burgasu so izbranci selektorja Fabia Solija zbrali štiri zmage in štiri poraze. Pred zaključkom rednega dela jih torej poleg Kanade čakajo še trije ključni obračuni – z reprezentancami Nizozemske, Italije in Srbije –, kjer bodo lovili zadnje točke za uvrstitev med najboljših sedem ekip. Osmo mesto na turnirju namreč pripada kot gostiteljici Kitajski.