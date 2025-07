V Stožicah še zadnje dejanje: na vse ali nič proti Srbiji in slovo Dejana Vinčića

Pred slovenskimi odbojkarji je še zadnja tekma domačega turnirja letošnje izvedbe elitne Lige narodov. Po zmagah proti Kanadi in Nizozemski ter porazu proti svetovnim prvakom Italijanom so tokrat na vrsti Srbi. Slovenci trenutno zasedajo deseto mesto lestvice VNL, zmaga je nujno potrebna, če želijo še upati na zaključni turnir osmih najboljših ekip na Kitajskem. Tja so že uvrščene Brazilija, Italija, Francija, Poljska in gostiteljica Kitajska. V igri za napredovanje je še osem ekip, a ostala so samo tri mesta.