V Stožice dovolj zgodaj, najbolje z javnim prevozom

Današnja polfinalna tekma evropskega odbojkarskega prvenstva je zadnja v Ljubljani. Da se vzdušje približuje vrelišču, dokazuje tudi podatek, da so vstopnice včeraj pošle v minuti in 58 sekundah. To seveda pomeni, da bodo Stožice pokale po šivih, v okolici stadiona pa bo zgoščen promet, možni bodo zastoji. Zato Odbojkarska zveza Slovenije (OZS) in Mestna občina Ljubljana (MOL) svetujeta navijačem, da se na prizorišče odpravijo dovolj zgodaj.

Na območju Centra Stožice je 12 urejenih parkirišč, katerih skupna kapaciteta je 3593 parkirnih mest. Ko bo parkirna hiša v Centru Stožice zasedena, vas bodo na to opozorile ustrezne table. "V času prireditev pozivamo obiskovalce, da parkirajo svoja vozila na za to namenjenih površinah ali pa se do prizorišča pripeljejo z javnim potniškim prometom. Mestni redarji bodo vse, ki bodo narobe parkirali, kaznovali," so sporočili z OZS.