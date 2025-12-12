V taboru ACH Volleyja enotni: 'Škoda, da nismo iztržili več'

Če so bile napovedi pred gostovanjem serijskega slovenskega prvaka v Trentu bolj ali manj v smislu tega, da bi bil lep uspeh že osvojiti niz ali morda celo dva proti velikanu italijanske in evropske odbojke Trentinu, je kasneje tekma pokazala, da bi lahko varovanci trenerja Igorja Kolakovića z nekaj manj tehničnimi napakami in večjo zbranostjo v zaključkih nizov še precej dražje prodali svojo kožo.

A odbojkarska Liga prvakov je svet zase. Kvalifikacije so ena zgodba, ki so jih kapetan Tine Urnaut in druščina z nekaj malega težav le proti romunskemu prvaku Dinamu iz Bukarešte uspešno prestali, nekaj povsem drugega pa je merjenje moči s klubi, kot so Trento, Ankara ali pa francoski Tours.