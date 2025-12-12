Svetli način
V taboru ACH Volleyja enotni: 'Škoda, da nismo iztržili več'

Ljubljana, 12. 12. 2025 08.19

A.V. , M.F.
Odbojkarji ACH Volleyja so na uvodni tekmi skupinskega dela Lige prvakov na gostovanju pri enem od favoritov za končno slavje v tem elitnem tekmovanju italijanskem Trentinu prikazali zelo dobro igro in bili v vseh treh nizih, ki so jih na koncu tesno izgubili (23, 23, 21), blizu tega, da nekdanjemu evropskemu klubskemu prvaku odščipnejo vsaj en niz. V ljubljanskem taboru so si enotni, da bi lahko iztržili precej več od znosnega poraza.

Če so bile napovedi pred gostovanjem serijskega slovenskega prvaka v Trentu bolj ali manj v smislu tega, da bi bil lep uspeh že osvojiti niz ali morda celo dva proti velikanu italijanske in evropske odbojke Trentinu, je kasneje tekma pokazala, da bi lahko varovanci trenerja Igorja Kolakovića z nekaj manj tehničnimi napakami in večjo zbranostjo v zaključkih nizov še precej dražje prodali svojo kožo.

A odbojkarska Liga prvakov je svet zase. Kvalifikacije so ena zgodba, ki so jih kapetan Tine Urnaut in druščina z nekaj malega težav le proti romunskemu prvaku Dinamu iz Bukarešte uspešno prestali, nekaj povsem drugega pa je merjenje moči s klubi, kot so Trento, Ankara ali pa francoski Tours.

Odbojkarji ACH Volleyja so se večji del tekme odlično upirali favoriziranemu Trentinu, ki pa je v zaključku nizov pokazal nekaj več od Ljubljančanov za končno zmago s 3:0.
Odbojkarji ACH Volleyja so se večji del tekme odlično upirali favoriziranemu Trentinu, ki pa je v zaključku nizov pokazal nekaj več od Ljubljančanov za končno zmago s 3:0. FOTO: CEV

"Vedeli smo že pred tekmo, da bo Trento od samega začetka vršil močan pritisk z začetnim udarcem in da bomo posledično v obrambi morali zelo garati za vsako žogo. Menim, da je ravno ta prvina odbojkarske igre na koncu vsakega niza prevesila tehtnico na tekmečevo stran," je po porazu z 0:3 v nizih dejal odlični korektor ACH Volleyja in slovenske reprezentance Tonček Štern.

"Veseli me, da smo kljub zaostanku z 0:2 v nizih tudi tretjega odigrali na visoki ravni in bili dolgo v igri tudi za kaj več. Bili smo pogumni, borbeni in nepopustljivi. Prepričan sem, da če bomo ohranili to raven igre in k temu dodali še kaj več, se bomo v nadaljevanju Lige prvakov zagotovo razveselili kakšne zmage," je dodal 30-letni nosilec igre slovenskega prvaka.

Panter 63
12. 12. 2025 09.24
+2
Odbojka izjave" bili smo dobri mogli smo več iztržiti, nogomet Celje izjave bili smo boljši, a gladki porazi 3:0. Ne vem kje je problem , a ne morete priznati da je nekdo boljši ali kaj.
ODGOVORI
3 1
oježeš
12. 12. 2025 10.02
Odbojkarji so igrali dobro, vse tri nize so izgubili čisto za malo. Niso se pa prej hvalili, da so že zmagovalci tekme. Ampak so stalno govorili, da bo trda in upajo tudi na mogočo zmago. O fuzbalerjih pa ne bi.
ODGOVORI
0 0
