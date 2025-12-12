V taboru ACH Volleyja enotni: 'Škoda, da nismo iztržili več'

Če so bile napovedi pred gostovanjem serijskega slovenskega prvaka v Trentu bolj ali manj v smislu tega, da bi bil lep uspeh že osvojiti niz ali morda celo dva proti velikanu italijanske in evropske odbojke Trentinu, je kasneje tekma pokazala, da bi lahko varovanci trenerja Igorja Kolakovića z nekaj manj tehničnimi napakami in večjo zbranostjo v zaključkih nizov še precej dražje prodali svojo kožo.
A odbojkarska Liga prvakov je svet zase. Kvalifikacije so ena zgodba, ki so jih kapetan Tine Urnaut in druščina z nekaj malega težav le proti romunskemu prvaku Dinamu iz Bukarešte uspešno prestali, nekaj povsem drugega pa je merjenje moči s klubi, kot so Trento, Ankara ali pa francoski Tours.
"Vedeli smo že pred tekmo, da bo Trento od samega začetka vršil močan pritisk z začetnim udarcem in da bomo posledično v obrambi morali zelo garati za vsako žogo. Menim, da je ravno ta prvina odbojkarske igre na koncu vsakega niza prevesila tehtnico na tekmečevo stran," je po porazu z 0:3 v nizih dejal odlični korektor ACH Volleyja in slovenske reprezentance Tonček Štern.
"Veseli me, da smo kljub zaostanku z 0:2 v nizih tudi tretjega odigrali na visoki ravni in bili dolgo v igri tudi za kaj več. Bili smo pogumni, borbeni in nepopustljivi. Prepričan sem, da če bomo ohranili to raven igre in k temu dodali še kaj več, se bomo v nadaljevanju Lige prvakov zagotovo razveselili kakšne zmage," je dodal 30-letni nosilec igre slovenskega prvaka.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.