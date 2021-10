V taboru Kamničank verjamejo, da bo na drugi tekmi vse drugače

Nanizale so jih kar 32, domačinke le 20, v vsakem primeru pa varovanke trenerja Gregorja Rozmana na povratni tekmi niso brez možnosti za napredovanje v tretji krog. "Za nami je izredno težka tekma, pravzaprav točno takšna, kot smo jo pričakovali. Žal se na koncu ni izšlo po naših željah. S taktičnim načrtom smo jih s servisi poskušali oddaljiti od mreže, a žal nam ta ni stekel in skozi celotno tekmo nismo dobro servirali. Preveč smo imeli zgrešenih servisov, kar devetnajst, medtem ko na drugi strani le osem napak nasprotne ekipe. Njihove sprejemalke so izvajale konstanten pritisk na nas. Odločilna je bila za odtenek boljša igra servis-sprejem na nasprotnikovi strani," je za uradno spletno stran kluba najprej dejal trener Rozman. "Predvsem s servisom so nas oddaljili od mreže in zelo težko smo potem zaključevali odprte napade, to pa je vodilo v poraz. Bili smo blizu predvsem v četrtem setu in škoda je dveh izgubljenih žog na koncu. Z lastnimi napakami smo jim že pri rezultatu 17-14 omogočili, da so se nam približali in da smo jih v končnici niza znova lovili. Igralke na parketu so dale svoj maksimum, zdaj pa se moramo regenerirati pred nedeljsko prvenstveno tekmo proti Mariboru in se nato znova osredotočiti in dobro pripraviti na sredino povratno tekmo v Kamniku, kjer verjamem, da bomo lažje odigrali servis in sprejem," je dodal trener Calcit Volleyja.