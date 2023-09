Poškodba je bila prehuda: v Tokio brez Gregorja Ropreta

Slovenski odbojkarski reprezentanti so do zadnjega trenutka upali, da jim bo na kvalifikacijskem turnirju za nastop na olimpijskih igrah pomagal tudi prvi organizator igre Gregor Ropret, ki si je v polfinalu evropskega prvenstva poškodoval gleženj. A žal to ne bo mogoče, zdravniki so mu za pot v Tokio namreč prižgali rdečo luč.

icon-expand Slovensko veselje po osvojeni bronasti medalji. FOTO: OZS Tako bosta v Tokiu breme podajalca nosila Uroš Planinšič in Dejan Vinčić, ki se je po poškodbi reprezentanci priključil prav po nesreči Ropreta. "Dodatne preiskave so pokazale, da je Gregor utrpel hud zvin gležnja. Poškodba mu trenutno onemogoča poskoke in s tem normalno treniranje. Ker je zdravje igralca na prvem mestu, smo se odločili, da bo ostal v Sloveniji in tukaj nadaljeval s fizioterapijami," je o zdravstvenem stanju slovenskega odbojkarja povedal reprezentančni zdravnik Mile Majstorović. Drugih sprememb v ekipi ne bo, še vedno bo manjkal tudi poškodovani korektor Tonček Štern.