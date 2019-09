V tretje gre rado: Lahko Makedonci presenetijo Ruse?

Reprezentanca Severne Makedonije je s premiernim nastopom na evropskem prvenstvu uresničila sanje številnih generacij. Makedonci so pred začetkom EP trdili, da bo že prva tekma s Finsko zanje finale pred finalom, a na četrtkovi tekmi so morali priznati premoč nasprotniku. Finci so oddali zgolj en sam niz.

Tudi petkova tekma s Turčijo se ni iztekla po načrtih (0:3). Kljub temu Makedonci verjamejo, da je 2019, leto čudežev. "Radi bi igrali na takšni ravni, da bomo enakovredni tekmeci drugim reprezentancam. Želimo si uvrstitve v osmino finala, a je to težka naloga. Rusija in Slovenija sta prvi favoritinji te skupine. Mi smo motivirani in pripravljeni, saj smo to poletje dolgo delali, vendar na koncu odloča igrišče," je pričakovanja Makedoncev povzel generalni sekretar Makedonske odbojkarske federacije,Zoran Karanović. Motivacije ne manjka tudi pred tekmo z enim izmed favoritov v skupini C – Rusijo.

Rusi, aktualni evropski prvaki in zmagovalci elitne lige narodov so na prvi tekmi opravili s Turki. Reprezentanca, ki velja za eno najuspešnejših ekip v zgodovini evropskih prvenstev, je sicer oddala en niz, vendar pa si selektor Tuomas Sammelvuo po tekmi ni belil glave. Ruska izbrana vrsta bo storila vse, da na parketu Stožic ne pride do večjih presenečenj, in da še tretjič, od razpada Sovjetske zveze, poseže po zlatem odličju.