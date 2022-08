V zadnjem hipu: Namesto Lebedewa Romun Cretu na slovenski klopi

Dozdajšnji selektor naših odbojkarjev Mark Lebedew je moral svoje mesto prepustiti aktualnemu zmagovalcu elitne Lige prvakov v moški konkurenci Gheorgheju Cretuju , ki mu je omenjeni veliki met uspel na klopi poljskega prvoligaša Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle. Ob tem pa je 55-letni romunski strokovnjak s svojimi varovanci v isti sezoni osvojil še vse razpoložljive lovorike na Poljskem: državno prvenstvo, pokal in superpokal.

Na Odbojkarski zvezi Slovenije (OZS), kot poroča njena uradna spletna stran, ocenjujejo, da se je sprememba na položaju vodje strokovnega štaba morala zgoditi. "Ocenjujemo, da je bilo za izpolnitev naših ciljev, povezanih s svetovnim prvenstvom, potrebnih nekaj sprememb. Enotno smo se odločili, da zamenjamo vodjo strokovnega štaba, ki se mu na tem mestu zahvaljujemo za opravljeno delo."

Lebedew, ki je pred začetkom letošnje reprezentančne sezone na slovenski klopi zamenjal uspešnega Italijana Alberta Giulianija, je našo izbrano vrsto vodil le v Ligi narodov, v kateri so slovenski odbojkarji na dvanajstih tekmah petkrat zmagali in sedemkrat izgubili ter zasedli deseto mesto. Slovensko reprezentanco čez slabe tri tedne čaka drugi nastop na svetovnih prvenstvih. Varovanci novega selektorja Cretuja se bodo v skupinskem delu tekmovanja v ljubljanskih Stožicah pomerili z izbranimi vrstami Kameruna, Francije in Nemčije.