Včasih jih je gledal po televiziji, danes jih blokira

Zgodba odbojkarjev ACH Volleyja v letošnji sezoni, začinjeni s prihodom štirih dolgoletnih slovenskih reprezentantov (Tine Urnaut, Gregor Ropret, Tonček Štern, Alen Pajenk) ni le zgodba o postopnem vračanju 21-kratnih slovenskih državnih prvakov med evropsko elito. Je tudi zgodba o priložnosti za vse mlade, obetavne slovenske igralce, da bi ob izkušenih posameznikih napredovali. Kot športniki na igrišču, kot ljudje izven dvoran. Eden tistih, ki pooseblja potrpežljivost je Jošt Kržič. Obetavni srednji bloker, ki je pot v ospredje iskal tam, kjer jo mora vsak mlad igralec. Ne na ravni Lige prvakov, ampak na treningu, v domačem prvenstvu, pokalu. Se prebijal, da bi v Ligi prvakov dobival drobtinice. In jih jemal, kot motivacijo. Na prvem obračunu četrtfinala pokala Evropske odbojkarske zveze (CEV) pa je stopil v ospredje. V paru s Pajenkom tvoril blokerski dvojec, ki je imel recept, kako zaustaviti Earvina Ngapetha in druščino.