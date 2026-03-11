Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Odbojka

Včasih jih je gledal po televiziji, danes jih blokira

Ljubljana, 11. 03. 2026 12.25 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Matic Flajšman
Jošt Kržič

Pod tri točke ACH Volleyja ob zmagi s 3:2 nad Fenerbahčejem, na uvodnem obračunu četrtfinala pokala Evropske odbojkarske zveze (CEV), je podpisan Jošt Kržič. 20-letnik, ki je z delom in predanostjo oranžnemu dresu prepričal Igorja Kolakovića, da ga je uvrstil v udarno postavo.

Zgodba odbojkarjev ACH Volleyja v letošnji sezoni, začinjeni s prihodom štirih dolgoletnih slovenskih reprezentantov (Tine Urnaut, Gregor Ropret, Tonček Štern, Alen Pajenk) ni le zgodba o postopnem vračanju 21-kratnih slovenskih državnih prvakov med evropsko elito. Je tudi zgodba o priložnosti za vse mlade, obetavne slovenske igralce, da bi ob izkušenih posameznikih napredovali. Kot športniki na igrišču, kot ljudje izven dvoran. Eden tistih, ki pooseblja potrpežljivost je Jošt Kržič. Obetavni srednji bloker, ki je pot v ospredje iskal tam, kjer jo mora vsak mlad igralec. Ne na ravni Lige prvakov, ampak na treningu, v domačem prvenstvu, pokalu. Se prebijal, da bi v Ligi prvakov dobival drobtinice. In jih jemal, kot motivacijo. Na prvem obračunu četrtfinala pokala Evropske odbojkarske zveze (CEV) pa je stopil v ospredje. V paru s Pajenkom tvoril blokerski dvojec, ki je imel recept, kako zaustaviti Earvina Ngapetha in druščino.

Prav zvezdniki na drugi strani mreže so predstavljali dodaten motiv mlajšemu bratu Janža Janeza Kržiča, čigar mesto je minuli četrtek prevzel v Tivoliju.

Ni pričakoval, da bo začel tekmo

20-letnik velja za garača na treningih, nekoga, ki je redkobeseden pred kamero, saj veliko raje govori na igrišču. Naslednji v nizu izjemnih posameznikov, ki bi lahko v prihodnjih letih predstavljali enega stebrov slovenske reprezentance. A vseeno ni bilo najbolj enostavno iz udarne postave izriniti starejšega brata, največjega podpornika, ramo, na katero se lahko nasloni vselej, ko je težko.

Zdaj je z ekipo že pripotoval v Carigrad, na naslednjo v nizu najpomembnejših tekem letošnje sezone. Povratni dvoboj četrtfinala pokala CEV bo dal odgovor na vprašanje, kdo bo napredoval v polfinale. Kako se bodo odrezali oranžni zmaji lahko jutri od 16.55 preverite na VOYO.

odbojka ACH volley jošt kržič fenerbahče pokal CEV

Tonček Štern pred tekmo v Istanbulu prepričan, da ACH stopnjuje formo

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Jan Zore iz Kmetije: "Najtežje bo brez sina"
Digitalni avtizem? Znaki, na katere morate biti pozorni pri otroku
Digitalni avtizem? Znaki, na katere morate biti pozorni pri otroku
Meghan Markle delila redek trenutek s hčerko Lilibet
Meghan Markle delila redek trenutek s hčerko Lilibet
Bivši mož Blanke Vlašić pričakuje hčerko z belgijsko pisateljico
Bivši mož Blanke Vlašić pričakuje hčerko z belgijsko pisateljico
zadovoljna
Portal
Tu lahko spremljate vrhunske polete tudi vi
Jakna, ki je odlična izbira za pomladne mesece
Jakna, ki je odlična izbira za pomladne mesece
Uradno potrjeno: Luka Dončić prekinil zaroko
Uradno potrjeno: Luka Dončić prekinil zaroko
Zato vsi govorijo o stopalih Kate Middleton
Zato vsi govorijo o stopalih Kate Middleton
vizita
Portal
Po 35. letu se začnejo pojavljati prve spremembe
Zakaj telo dela proti vam, ko med vadbo dihate narobe
Zakaj telo dela proti vam, ko med vadbo dihate narobe
Čemaž: 'zdravilne' lastnosti, pasti in kako ga prepoznati
Čemaž: 'zdravilne' lastnosti, pasti in kako ga prepoznati
Bi lahko preprosta analiza krvi napovedala tveganje za krajše življenje?
Bi lahko preprosta analiza krvi napovedala tveganje za krajše življenje?
cekin
Portal
Najbolj zahtevni šefi: trije znaki, s katerimi je najtežje delati
Poln voziček hrane za 326 evrov. V Italiji ...
Poln voziček hrane za 326 evrov. V Italiji ...
Te evropske države postajajo hit poletja
Te evropske države postajajo hit poletja
Premik ure na poletni čas 2026: Kdaj, zakaj in kaj morate vedeti
Premik ure na poletni čas 2026: Kdaj, zakaj in kaj morate vedeti
moskisvet
Portal
Gordon Ramsay iskreno: 'Ne znam se ustaviti. Ne znam se sprostiti.'
Domača opravila - bi morali vse deliti na polovico?
Domača opravila - bi morali vse deliti na polovico?
Kdo je Breskvica in zakaj vsi govorijo o njej?
Kdo je Breskvica in zakaj vsi govorijo o njej?
Chia semena: Zakaj bi jih morali pogosto jesti tudi moški?
Chia semena: Zakaj bi jih morali pogosto jesti tudi moški?
dominvrt
Portal
Veverice povzročajo nenavadne okvare avtomobilov
Popolna rastlina za živahen in barvit vrt
Popolna rastlina za živahen in barvit vrt
Videti je precej nedolžno, a je ena najbolj invazivnih rastlin na svetu
Videti je precej nedolžno, a je ena najbolj invazivnih rastlin na svetu
Največja napaka, ki jo delamo pri obrezovanju hortenzij v marcu
Največja napaka, ki jo delamo pri obrezovanju hortenzij v marcu
okusno
Portal
'Lažni' cheesecake, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
5 idej, kako šparglje vključiti v hitro kosilo
5 idej, kako šparglje vključiti v hitro kosilo
Hitre energijske kroglice, polne beljakovin
Hitre energijske kroglice, polne beljakovin
Zajtrk s tremi sestavinami, ki je poln zdravih hranil
Zajtrk s tremi sestavinami, ki je poln zdravih hranil
voyo
Portal
Kmetija
Nikjer posebej
Nikjer posebej
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Priscilla
Priscilla
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564