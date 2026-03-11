Včasih jih je gledal po televiziji, danes jih blokira

Zgodba odbojkarjev ACH Volleyja v letošnji sezoni, začinjeni s prihodom štirih dolgoletnih slovenskih reprezentantov (Tine Urnaut, Gregor Ropret, Tonček Štern, Alen Pajenk) ni le zgodba o postopnem vračanju 21-kratnih slovenskih državnih prvakov med evropsko elito. Je tudi zgodba o priložnosti za vse mlade, obetavne slovenske igralce, da bi ob izkušenih posameznikih napredovali. Kot športniki na igrišču, kot ljudje izven dvoran. Eden tistih, ki pooseblja potrpežljivost je Jošt Kržič. Obetavni srednji bloker, ki je pot v ospredje iskal tam, kjer jo mora vsak mlad igralec. Ne na ravni Lige prvakov, ampak na treningu, v domačem prvenstvu, pokalu. Se prebijal, da bi v Ligi prvakov dobival drobtinice. In jih jemal, kot motivacijo. Na prvem obračunu četrtfinala pokala Evropske odbojkarske zveze (CEV) pa je stopil v ospredje. V paru s Pajenkom tvoril blokerski dvojec, ki je imel recept, kako zaustaviti Earvina Ngapetha in druščino.
Prav zvezdniki na drugi strani mreže so predstavljali dodaten motiv mlajšemu bratu Janža Janeza Kržiča, čigar mesto je minuli četrtek prevzel v Tivoliju.
Ni pričakoval, da bo začel tekmo
20-letnik velja za garača na treningih, nekoga, ki je redkobeseden pred kamero, saj veliko raje govori na igrišču. Naslednji v nizu izjemnih posameznikov, ki bi lahko v prihodnjih letih predstavljali enega stebrov slovenske reprezentance. A vseeno ni bilo najbolj enostavno iz udarne postave izriniti starejšega brata, največjega podpornika, ramo, na katero se lahko nasloni vselej, ko je težko.
Zdaj je z ekipo že pripotoval v Carigrad, na naslednjo v nizu najpomembnejših tekem letošnje sezone. Povratni dvoboj četrtfinala pokala CEV bo dal odgovor na vprašanje, kdo bo napredoval v polfinale. Kako se bodo odrezali oranžni zmaji lahko jutri od 16.55 preverite na VOYO.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.