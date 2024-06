Več kot dve uri odlične odbojke z dodatnim igralcem na tribunah

Stožice so se sinoči spet tresle. Naši odbojkarji so namreč v več kot dve uri dolgem obračunu na koncu vendarle strli neugodne Kubance in zabeležili deveto zmago v Ligi narodov. Tekma je bila infarktna, številni navijači pa so s tribun z gorečim navijanjem znova upravičili naslov dodatnega igralca.