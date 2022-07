Velik preobrat: Sloveniji štiri skupine odbojkarskega SP in izločilni boji

"Izkoristili smo enkratno priložnost, ki se nam je ponudila, in to, da bomo pri nas spremljali 16 od 24 reprezentanc, je izjemno in zelo verjetno tudi neponovljivo. Ne samo v odbojki," je ob tem dejal predsednik OZS Metod Ropret, ki meni, da se je slovenska odbojkarska zveza v preteklosti že večkrat dokazala z organizacijo največjih dogodkov.

Pred slovensko zvezo sta zdaj dva zares intenzivna meseca, a se po besedah Ropreta izziva ne bojijo: "Imamo utečeno ekipo z veliko izkušnjami in zanesljive partnerje, ki nam vse od evropskega prvenstva stojijo ob strani. Veliko stvari imamo že pripravljenih, zdaj, ko je v celoti znan potek tekmovanja, pa bomo začeli predvidene dejavnosti, kot so tudi prodaja vstopnic, priprava začrtanih promocijskih projektov in vsega, kar sodi zraven. Pričakujem, da bomo izpeljali vrhunski dogodek na globalni ravni, na katerega bo ponosna vsa država."

Slovenija bo v skupini D v Areni Stožice gostila Kamerun, Francijo in Nemčijo, v skupini B bodo igrali Brazilija, Japonska, Kuba in Katar, v skupini E Italija, Kanada, Turčija in Kitajska, v okviru skupine F pa bodo v Sloveniji igrali še Argentina, Iran, Nizozemska in Egipt.