Veliki polfinale v Stožicah: slovenski navijači v boj za zadnjih 2500 vstopnic

Vse preostale vstopnice za četrtkovo polfinalno tekmo Slovenija – Poljska v Areni Stožice bodo na voljo od 17. ure dalje, izključno na vseh prodajnih mestih Petrola po Sloveniji. V prodaji bo nekaj več kot 2.500 vstopnic v zelenem in rdečem ringu dvorane. Ob tem pa so sporočili, da bo hkrati mogoče kupiti največ štiri vstopnice.

Ne glede na rezultat četrtkove tekme, pa slovenski odbojkarji potujejo v Pariz, kjer bosta na sporedu tekma za tretje mesto in veliki finale. Palma, uradna turistična agencija EuroVolleyja 2019 - Slovenija, bo za ogled tekem za 3. in 1. mesto evropskega prvenstva v pariški dvorani AccorHotels Bercy organizirala aranžma tako z letalskim kot avtobusnim prevozom. Na spletnem naslovu www.palma.si bo kmalu na voljo več informacij za obe različici potovanja v Pariz. Na voljo bodo tudi zgolj vstopnice za ogled tekme slovenske reprezentance v Parizu, in sicer v 2. kategoriji po ceni 70 evrov in v 3. kategoriji po ceni 40 evrov.