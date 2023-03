Verono trese odbojkarska mrzlica, Možič in druščina pišejo zgodovino

Besede, ki so dale misliti zbranim, med katerimi je bila tudi naša ekipa. A od besed do dejanj je pogosto dolga pot. No, v primeru Verone ni bila. Noumury Keita, Aleks Grozdanov, Lorenzo Cortesia, Lenadro Mosca, Maksim Sapožkov, že omenjeni Možič in druščina so presegli sami sebe. In v končnici – na sporedu so četrtfinalni dvoboji – so zmago oddaljeni od polfinala tekmovanja. Zvezdniško zasedbo Cucine Lube Civitanova so premagali na gostovanju, sinoči po petih nizih še pred več kot 4000 glasnimi navijači v Veroni. Za najkoristnejšega posameznika tekme je bil izbran Aleks Grozdanov, ki je po zmagi s 3:2 v nizih povedal: "Zelo težka tekma. Presrečni smo. Naziv MVP? Mislim, da si ga je zaslužila celotna ekipa, saj smo v izjemno zahtevnih okoliščinah, ko nam ni šlo, pokazali pravi obraz, se prebudili in dokončali delo. Odziv celotne zasedbe je bil izjemen, obenem pa nam to ne bi uspelo brez znova fantastičnih navijačev. Moramo ostati zbrani, pred nami je tretja tekma, ki je lahko obenem odločilna za uvrstitev v naslednji krog tekmovanja."