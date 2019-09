Vinčić brez dlake na jeziku: To je sramota, razpadli smo

Da je bilo razočaranje v slovenskem reprezentančnem taboru po nepričakovanem porazu s Severno Makedonijo na EuroVolleyju zelo veliko, najbolj priča iskrena izjava izkušenega Dejana Vinčića, ki je novinarskemu kolegu Izidorju Kordiču zaupal, da je bila to sramotna predstava Slovenije.



"To nismo bili mi, igrali smo sramotno in poraz je povsem zaslužen. Z glavami smo bili povsod drugod, le tam, kjer bi morali biti, nismo bili. Potrebno se bo čimprej pobrati in se dobro pripraviti v vseh pogledih na Rusijo. Čaka nas še ena zelo zahtevna preizkušnja, ki pa smo jih vajeni igrati," je uvodoma dejal med soigralci priljubljeni 'Vinko', ki kar ni mogel verjeti, da je slovenska reprezentanca odigrala tako slabo v prvinah igre, ki so v minulih dneh delovale skorajda brezhibno. "Osredotočenost na tekmo ni bila prava, predvsem pa ni bila takšna, kot smo jo kazali na prejšnjih tekmah. In če nisi 100-odstotno v tekmi, te lahko premaga prav vsak," je kar bruhalo iz Vinčićevih ust, ki poudarja, da bo slovenska zasedba na sredini odločilni tekmi za končno prvo mesto v skupini C proti Rusiji morala prikazati drugačno igro.