Vinčić: Cretu mi je čestital med prvimi!

OGLAS

Poljska, Turčija, Francija, Rusija, Nemčija in z letošnjo sezono še Romunija. To je seznam dežel, ki jih najdemo v življenjepisu slovenskega organizatorja odbojkarske igre Dejana Vinčića. Velenjčana, otroka Šoštanja - Topolšice, ki danes nosi kapetanski trak Rapida iz Bukarešte, s katerim je prejšnji konec tedna visoko v zrak dvignil pokal, namenjen zmagovalcem pokalnega tekmovanja. Prvič v zgodovini kluba je Rapid pokalni prvak. "Res prijetni občutki. Sploh potem, ko v sezono nismo vstopili, kot smo si želeli," je uvodoma za 24ur.com povedal Vinčić, ki je izjemno ponosen ne le na soigralce, ampak tudi na strokovni štab s trenerjem Draganom Kobiljskim na čelu. Po vseh težavah in poškodbah, ki so moštvo pestile na začetku sezone, zdaj sistem deluje, Rapid igra prepoznavno igro, zmaguje v seriji. So najuspešnejše moštvo, če upoštevamo statistiko gostovanj (8 zmag in 2 poraza), pred domačimi gledalci pa šele peta zasedba romunskega prvenstva. A trend se izboljšuje, tretjeuvrščena zasedba ima vse možnosti, da že po rednem delu zasede vrh lestvice. "Menim, da ta hip igramo najboljšo odbojko v močnem romunskem prvenstvu. Pet klubov je sposobnih osvojiti naslov državnih prvakov. Vsi uživajo izdatno podporo pokroviteljev. Konec koncev se to odraža tudi v ponovnem vzponu njihove reprezentančne odbojke. Že na zadnjem evropskem prvenstvu so se videli obrisi neugodne igre, kar je posledica vlaganja, dobrega dela v klubih," dodaja 37-letnik.

Dejan Vinčić (desno) danes neskončno uživa v vlogi kapetana Rapida iz Bukarešte. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Ni vedel, kam se seli Ko je eden najbolj prepoznavnih obrazov slovenske reprezentance sklenil, da se iz Nemčije, kjer je nosil dres VfB Friedrichshafna, preseli v Romunijo, so o Rapidu in romunski ligi vsi govorili kot o zdravem okolju, zanimivem prvenstvu. "Priznam, nisem vedel, kam prihajam. Ampak vse tisto, kar so mi govorili, tudi selektor Gheorghe Cretu, se danes uresničuje. Organiziranost je na visoki ravni, na oddaljena gostovanja letimo, na krajša imamo organiziran avtobusni prevoz. Če se dotaknem mesta Bukarešte – izjemno lepo, arhitekturno zanimivo, ko pride družina na obisk, vselej uživa," pove priljubljeni Vinko.

Niso moštvo, ampak družina Vinčić si je ob predstavitvi nadel tudi kapetanski trak. Postal tisti, ki ima 'ključ slačilnice'. In znan kot nekdo, ki zna povzdigniti glas. Taka vloga mu je pisana na kožo in kot takšen je držal moštvo skupaj, tudi ko ni šlo. "Ni bilo enostavno, ampak ni pomembno, kaj je bilo na začetku sezone. Pomembno je, kaj se dogaja zdaj. Rekel bi, da gre za izjemno skupino fantov, izkušeni in obetavni smo se hitro povezali, ujeli na igrišču. Dihamo kot eno. Skupne večerje, kava pred treningom in po treningu," priznava eden najbolj prepoznavnih obrazov slovenske izbrane vrste, ki je na zadnjem prvenstvu pripotoval na tekmo za 3. mesto in se z izbrano vrsto ob koncu veselil bronaste medalje.

Gheorghe Cretu FOTO: CEV icon-expand