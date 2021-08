Vinčić: Smo v vlogi favorita, borili se bomo za zlato!

Dvaintridesetletnik poudarja, da rezerve vedno obstajajo, zato jim bo za piljenje forme in malenkosti prav prišel tudi pripravljalni turnir. "Če ne bi bilo rezerv, bi vedno zmagovali, pa še takrat ne bi vedno zmagovali. Vedno lahko igraš bolje. Naredili smo lepo zgodbo, ampak ko greš na naslednjo tekmo, to nič ne pomeni. Zmaga tisti, ki na dan tekme najbolje igra, nepomembno je, kar je bilo prej," je jasen koroški odbojkar.

Odbojkarji so po odličnih predstavah v premiernem nastopu v Ligi narodov imeli nekaj počitka, konec julija pa so se znova zbrali z mislijo, da se kar najbolje pripravijo na prihajajoče evropsko prvenstvo. Kot pravi kapetan Tine Urnaut , je Liga narodov le še lep spomin, zdaj imajo pred seboj že nove cilje: "V Ligi narodov smo dosegli super rezultat, gre za lep spomin, to pa je tudi vse. Malo smo se spočili. Tu smo, da damo vse od sebe in poskušamo igrati čim boljšo odbojko ter izboljšati vse, kar lahko, da bomo res pustili vse na igrišču. Od naše kvalitete odbojke pa bo odvisno, kako bomo igrali."

Po treh pripravljalnih tekmah s Hrvaško – Slovenci so dvakrat zmagali, enkrat pa je bilo neodločeno – zdaj sledi močnejši pripravljalni turnir z Ukrajino, Srbijo in Bolgarijo, s katero se bo Slovenija pomerila tudi v skupinskem delu EP. "Prvi del priprav smo oddelali super. Na tekmah proti Hrvatom smo videli, da nam do želene forme še manjka nekaj, zato je ta turnir zelo dobrodošel, da vidimo, kje smo in kaj nam še manjka. Sta pa do prvenstva še dva tedna in da se še veliko izboljšati," je prepričan Gregor Ropret.

"Zdaj smo v vlogi favorita, nismo več presenečenje, tako da želja po novi kolajni in skupek vsega, ti ne da miru, da se nebi odzval povabilu," pa je o igranju za reprezentanco povedal Dejan Vinčić. "Naš cilj je, da gremo na zlato, prav je, da imamo visoke cilje. Zavedamo se, da bo zelo težko, toda tako kot vsako poletje bomo dali vse od sebe, da pridemo v finale in pokažemo, da tja tudi spadamo," je še dodal.

Odbojkarji v Ukrajino potujejo v četrtek, prva tekma pa jih čaka v petek proti Srbiji. Evropsko prvenstvo, ki se bo začelo 1. septembra, bo potekalo v štirih državah, na Poljskem, Češkem, Finskem in v Estoniji. Slovenci bodo skupinski del igrali v skupini B na Češkem, prva tekma pa jih čaka 3. septembra ravno proti domačinom.