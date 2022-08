Dejan Vinčić: Imamo še dosti rezerv, je pa vse več pozitivnega adrenalina

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na prvi pripravljalni tekmi pred svetovnim prvenstvom zanesljivo premagala Egipt. Na klopi je reprezentanco prvič vodil selektor Gheorghe Cretu, odbojkarji so se veselili zmage s 3:0 v nizih. Tudi igralci so bili zadovoljni po tekmi, čeprav dobro vedo, da je bil Egipt le dobro ogrevanje pred naslednjimi preizkušnjami, predvsem pa izzivi, ki jih čakajo na svetovnem prvenstvu.

Novi slovenski strateg Gheorghe Cretu je med tekmo precej menjal in dal priložnost številnim igralcem, tekmo pa je začel s podajalcem Dejanom Vinčićem, korektorjem Tončkom Šternom, srednjima blokerjema Alenom Pajenkom in Janom Kozamernikom, sprejemalcema Tinetom Urnautom in Klemnom Čebuljem ter prostim igralcem Janijem Kovačičem. "Publika nas je dvignila, dvorana je bila polna, je bil pozitivni adrenalin, ki ga rabimo. Težko je, ker je nasprotnik (Egipt, op. p.), tako kot je, brez slabe namere, a mi smo reprezentanca, ki je na višjem nivoju. Imamo še dosti rezerv in še za narediti in pokazati do SP. Motiva ne manjka, v torek je tekma z Iranom, mislim, da bomo sveži za začetek prvenstva. Smo tik pred zdajci, vse več je tega pozitivnega adrenalina in naboja, vsi že komaj čakamo na začetek," je dejal izkušeni Dejan Vinčić.

"Preizkusili smo nekaj rotacij in nekatere taktične zamisli, proti Turkom bo za to še ena priložnost. Odgovor na to, v kakšni formi smo, pa bomo najverjetneje dobili šele v torek, na tekmi proti Iranu. Je pa povsem nekaj drugega igrati tu ali pa v Stožicah. Tudi za igralce ni lahko, ko zamenjajo dvorano. Kakorkoli, zadovoljen sem s pristopom. Vidi se, da se vsi igralci trudijo in vlagajo veliko energije v te priprave. Zmaga je pomembna tudi za samozavest," je po tekmi dejal selektor Cretu.

Kapetan reprezentance Tine Urnaut je dejal: "Za prvo tekmo je bilo prikazano kar v redu. Zavedamo se sicer, da nas čakajo vse močnejši nasprotniki, a glede na to, da zelo dolgo časa nismo igrali tekem, mislim, da nam je šlo precej dobro. Sedaj nas čaka precej močnejši nasprotnik, proti kateremu bomo morali igrati bolje. Upam, da bo to za nas pravi test oziroma pokazatelj naše trenutne forme." "Osredotočili smo se predvsem na nas same, na našo igro. Skušali smo preizkusiti nekaj naših zamisli, videti, kakšno igro si želimo in na čem moramo še delati ter tako narediti korak naprej. Mislim, da smo dobili kar nekaj odgovorov. Sedaj nas čaka še bolj resna tekma in veselim se, da si jo bomo lahko zamišljali kot eno od tekem svetovnega prvenstva in šli po novo zmago," pa je povedal Jan Kozamernik.

icon-expand Prijateljska tekma Slovenija – Egipt. FOTO: Luka Kotnik

Danes bodo v štajerski prestolnici Slovenci odigrali še tekmo proti Turčiji, tekma se bo začela ob 16. uri. Po obeh tekmah v Mariboru pred začetkom domačega SP pa slovensko zasedbo čaka še ena pripravljalna tekma, in sicer proti Iranu v torek ob 20.30. Svetovno prvenstvo se bo začelo v petek, 26. avgusta, Slovenija pa se bo v skupini D najprej pomerila s Kamerunom. Nato v skupinskem delu sledita še dvoboja s Francijo (28. avgust) in Nemčijo (30.).