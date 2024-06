Vinčić: Neverjetno, kaj počnemo in do kod smo prispeli

Slovenci so sicer povsem nadigrali naše zahodne sosede, vsi trije seti so brez težav pripadli slovenskim odbojkarjem.

Z njim se je strinjal tudi selektor Gheorghe Cretu : "Ni pomembno, kdo je igral, to je še vedno Italija, to so dobri igralci, dva izmed njih sta celo osvojila Ligo prvakov."

"Neverjetno, kaj počnemo in do kod smo prispeli. Polna dvorana in energija, ki je bila prisotna, to je res nekaj neverjetnega. Odlično smo se pripravili na Italijane, vedeli smo, da ne bo lahko, čeprav niso nastopili z najboljšo ekipo, ampak ti fantje igrajo v močnem italijanskem prvenstvu," je poudaril podajalec Dejan Vinčić .

"Na igrišče smo stopili od prve točke s pravim pristopom, nismo jim dali niti za sekundo dihati, kar je bilo vidno po igri in po rezultatu. Iz tekme v tekmo kažemo naš karakter, kljub utrujenosti in ostalim dejavnikom dajemo vedno vse od sebe. Smo v zelo dobri formi skozi celoten turnir in smo zasluženo na prvem mestu lige narodov," je povedal korektor Tonček Štern.

Slovenija se je z zmago prebila tudi na drugo mesto svetovne jakostne lestvice.

"To je fenomenalno, sploh pa veseli dejstvo, da lahko doživljamo te trenutke z našimi navijači. Vzdušje je bilo izjemno, tudi navijači so nam dali tisto dodatno energijo in nas popeljali do zmage," je občutke ob velikem uspehu opisal Štern.

Nad dosežkom pa je bil vidno zadovoljen tudi sprejemalec Klemen Čebulj: "Če bi pogledali 10 ali 15 let nazaj, ko sem se pridružil reprezentanci in smo bili na 37., 38. mestu, si ne bi mogli predstavljati, kako priti do drugega mesta. Res smo presrečni, da lahko igramo pred takšnim občinstvom."