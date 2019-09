Vinčić: Nismo želeli, da se ponovi zgodba s Severno Makedonijo

"Takrat (po izgubljenem prvem nizu, op. p.) sem pomislil, da se nam ne bi ponovila zgodba s tekme proti Severni Makedoniji, ko smo zapravili prednost treh zaključnih žog v četrtem nizu in na koncu izgubili. A hvala Bogu smo ostali zbrani, strnili vrste, ko je bilo to najbolj potrebno in se zasluženo uvrstili v četrtfinale," je na začetku krajšega pogovora z novinarskim kolegom Maticem Flajšmanom dejal eden od junakov ob suvereni slovenski zmagi nad tokrat zelo povprečno Bolgarijo, nato pa že usmeril pogled k prosti nedelji in težko pričakovanemu četrtfinalu dan pozneje.