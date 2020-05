Vinčić odslej za nemškega velikana

"Vsi, ki so v kakršni koli obliki povezani z odbojko, poznajo ta klub. Ima veliko zgodovino in veliko ime. Ponosen sem, da bom njegov član," je za spletno stran wochenblatt-online.de dejal slovenski podajalec Dejan Vinčić, ki je kariero začel v Šoštanju, nadaljeval pri ACH Volleyju, od leta 2012 pa nastopa za tuje klube. Teh je zamenjal že kar nekaj. "Upam, da bom s svojimi mednarodnimi izkušnjami lahko pomagal ekipi, predvsem mlajšim igralcem. Poleg tega bi rad pomagal klubu, mestu in vsem navijačem, da končno spet osvojimo nemško prvenstvo," pravi 33-letnik.

Friedrichshafen domačega naslova ni osvojil že od leta 2015. Glavni trener Michael Warm je zelo zadovoljen z okrepitvijo in poudarja: "Dejana poznam kot nasprotnika reprezentance že vrsto let. Vedno me je navduševal, kako vodi ekipo. Vedno je bil glavni v moštvu in vodjo potrebujemo tudi mi."