Vinčić: Čutim, da je napočil čas, da vrnem odbojki in ljudem

Predsednica kluba Zorica Sekulić je v uvodnem nagovoru predstavila uspehe ženskega kluba, ki se ponaša s 14 selekcijami, ter poudarila, da sodelovanje z Vinčićem odpira nove priložnosti pri pridobivanju terminov, sponzorjev in ustvarjanju zdrave konkurence. Ob tem se je zahvalila tako dosedanjim podpornikom kot tudi tistim, ki stopajo z njimi na novo pot. "Želimo, da naše punce postanejo odlične odbojkarice, predvsem pa, da odrastejo v samozavestne mlade ženske," je zaključila.

Na dogodku je bilo skozi besede hitro zaznati, kako pomembno je okolje, ki te podpira in razume na tvoji poti. Prav takšno okolje omogoča, da iz majhnih začetkov zrastejo velike zgodbe – da iz mini in male odbojke zrastejo velika reprezentančna imena.

Dejan Vinčić po slovesu od reprezentančnega dresa še naprej ostaja tesno povezan z odbojko. V Vili Mayer v Šoštanju je na slavnostnem dogodku predstavil sodelovanje svoje odbojkarske šole DV9 Velenje z ženskim odbojkarskim klubom Kajuh Šoštanj. Dogodek, ki je razveselil številne ljubitelje odbojke, so obiskali tudi predstavniki občin Šoštanj in Velenje.

Vinčić je torej izpostavil predvsem pomen domačega okolja, kjer je začel svojo športno pot: "Brez Velenja in Šoštanja, kjer sem naredil prve odbojkarske korake, danes ne bi bil tukaj, kjer sem. Čutim, da je napočil čas, da vrnem odbojki in ljudem, ki so mi toliko dali." Dodal je še, da verjame v uspeh projekta, saj ga obkrožajo ljudje z vizijo in predanostjo.

Športna direktorica Jasna Šumnik se je Vinčiću zahvalila za zaupanje in poudarila, da bo nova odbojkarska šola omogočila dostop do športa še širšemu krogu deklic, saj je klub že vrsto let polno zaseden.

Podporo projektu sta izrazila tudi oba župana. Šoštanjski župan Boris Goličnik je dejal:"Veličina športnika se ne kaže le v tem, kar pokaže na igrišču, ampak tudi v njegovem odnosu do ljudi in do okolja, kjer je odraščal. Dejan s svojim delovanjem ter vrednotami, ki jih že prenaša in jih bo še prenašal na mlajše rodove, dokazuje, da je velik športnik. Zato sem res ponosen na to sodelovanje."

Velenjski župan Peter Dermol pa je poudaril veselje, da se Vinčić vrača v domači kraj tako s poletnim kampom kot tudi z odbojkarsko šolo, ter vsem vpletenim v projekt zaželel uspešno sodelovanje. V imenu članske ekipe je prisotne nagovorila in se vsem zahvalila tudi Enja Tonkli, ki je poleg vodstva kluba in sponzorjev izpostavila še podporo staršev – teh, ki so najbolj zaslužni za majhne začetke, iz katerih lahko, tako kot pri Vinčiću, zrastejo velike zgodbe.