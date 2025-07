Vinčić: Popoln večer, s trdim delom je vse mogoče

Dejan Vinčić je v dresu slovenske reprezentance pustil neizbrisen pečat. V skoraj dveh desetletjih nastopanja je zbral kar 238 reprezentančnih tekem in bil ključen člen pri vseh največjih uspehih slovenskega moštva. Trikrat se je z ekipo veselil srebrne medalje na evropskih prvenstvih, enkrat osvojil bron, reprezentanco pa je popeljal tudi do četrtega mesta na svetovnem prvenstvu ter dvakrat v Ligi narodov. Na olimpijskih igrah v Tokiu je z ekipo dosegel odlično peto mesto.

"Le redki so verjeli, da mi lahko uspe. Nisem veljal za najbolj perspektivnega igralca, a z vztrajnostjo in trdim delom sem si prislužil teh dvajset let v reprezentanci. Dosegli smo ogromno in na to sem res ponosen," je svojo dolgo in uspešno kariero povzel Vinčić.

Ob tem je pohvalil tudi trenutno generacijo: "Zelo sem vesel in ponosen na to, kar so fantje danes prikazali na igrišču. Pokazali so pravi ekipni značaj – in prav na tem gradimo prihodnost. Mladi pridobivajo dragocene izkušnje, kar je izjemno pomembno. Dobivajo priložnosti in jih znajo izkoristiti, kar me še posebej veseli."