Vinčić se nadeja sanjskemu slovesu z olimpijsko medaljo okoli vratu

Dejan Vinčić je imel med sezono, v kateri je nosil dres nemškega Friedrichshafna, težave s komolcem, zato se je maja odločil, da ga operira in reprezentanci junija in julija ni bil na voljo. "Pravzaprav sem imel težave s komolcem že več kot eno leto. Nekaj časa se je dalo potrpeti, v končnici prvenstva pa ne več, bolelo me je pri vsaki podaji. Magnetna resonanca je pokazala, da imam v komolcu veliko okrušenega hrustanca, kalcinatov in drugih reči, ki tja ne spadajo. Po vrnitvi v domovino in pogovoru s selektorjem Gheorgejem Cretujem sem se odločil, da je najbolje, da grem na operacijo takoj po sezoni. Tako operacija kot rehabilitacija sta potekali brez težav in zdaj sem pripravljen na delo," je svoje težave, zaradi katerih je izpustil ligo narodov, opisal Vinčić.

"Naredili smo en kult reprezentance. Sam sem v reprezentanci 19 let, na začetku smo prihajali, kdor je imel čas, zdaj prihajamo z užitkom. Veseli me, da gredo tudi mlajši po poti, ki smo jim jo pokazali starejši. Ta trend se mora nadaljevati, ko nas ne bo več. Super je, da so fantje že pri teh letih toliko zreli, da vidijo, kaj pomeni igrati za reprezentanco," je tudi nad mlajšimi reprezentanti navdušen priljubljeni Vinko.

"Jaz sem ponosen na fante. Dali so svoj maksimum, ni jim bilo lahko. Po klubski sezoni odmora niso imeli, imeli so kratke priprave, en kup potovanj, veliko tekem, ritem je bil ubijalski. Normalen človek ne ve, kakšni šoki za telo so potovanja. Greš najprej na Japonsko, se vrneš v Evropo, pa potem pa spet nazaj na Filipine, jaz na primer po turnirju na Filipinih lani nisem en teden spal. Čeprav so se v ligi pojavljale določene napake, predvsem tu mislim na malenkosti, ki pa znajo odločiti, pa menim, da jim je uspel tudi soliden rezultat. Sedmo mesto v vseh okoliščinah ni za kritiko, bolj je za pohvalo," meni podajalec, ki je najbolj ponosen na dejstvo, da v zadnjem času, ni bilo niti ene odpovedi, če res ni šlo za težjo poškodbo.

Šestintridesetletnik - septembra bo dopolnil 37 let - že razmišlja o koncu reprezentančne kariere, od nje bi se rad poslovil z olimpijsko medaljo. "To so moje sanje, to bi bilo nekaj enkratnega, da bi se reprezentančna zgodba končala s kolajno na olimpijskih igrah. Seveda pa je vprašanje, koliko je to realno. Seveda se moramo na olimpijske igre sploh uvrstiti. A o kvalifikacijah zaenkrat še ne razmišljamo. Fokus je na evropsko prvenstvo, na katerem želimo biti čim višje, zavedamo pa se, da bo težko do kolajne. Kandidatov zanjo je veliko," meni Vinčić, ki še ne misli nehati igrati odbojko.

"Nameravam igrati še nekaj sezon, vse dokler mi bo telo dopuščalo. Tudi po karieri želim ostati v odbojki, zaenkrat še ne vem, v kakšni vlogi, možnosti je kar nekaj. Trenutno me veseli delo z mladimi, ampak za zdaj pustimo to, nekaj časa bom zagotovo še igralec," se še ne misli posloviti podajalec, ki je v karieri poleg v Sloveniji igral še v Turčiji, Franciji, na Poljskem, Rusiji in Nemčiji. V naslednji sezoni pa bo nosil dres romunskega Rapida. Nekateri, posebej nepoznavalci razmer, menijo, da je z romunskim storil korak nazaj, a se sam s tem ne strinja.