Vinčić: To je zadnja priložnost naše generacije za zadnjo neizpolnjeno željo

"Vemo, kje so naše glave in kaj želimo. To je zadnja priložnost naše generacije, da si izpolnimo zadnjo neizpolnjeno željo, to je nastop na olimpijskih igrah. Zavedamo se, da nas čaka težko delo. Na kvalifikacijah bo nastopilo osem enakovrednih reprezentanc, to bo nekakšno mini prvenstvo, prav vsaka reprezentanca pa bo imela le en cilj, uvrstitev v Tokio. Smo zdravi in dobro telesno pripravljeni, naša naloga na teh kratkih pripravah bo, da si povrnemo občutke, ki smo jih imeli na prvenstvu, nato pa iti tekmo za tekmo," je na druženju z novinarji v Stožicah dejal Dejan Vinčić.

"Atmosfera je zelo pozitivna. Veseli smo, da smo spet skupaj, čeprav ni minilo veliko časa od našega zadnjega snidenja. Ta čas je kar malce nenavaden, da smo se zbrali, doslej smo bili približno ob takem času skupaj le enkrat, pred leti, ko smo se pripravljali na kvalifikacije v Nišu," je z novim delovnim druženjem zadovoljen kapetan Tine Urnaut, ki o samih kvalifikacijah še ne razmišlja: "Najprej se moramo pripraviti, o tekmecih ne razmišljamo, to bomo počeli, ko bo čas za to. Vsekakor pa lahko rečem, da je kakršnakoli napoved nehvaležna. Pomeril se bomo s kakovostnimi tekmeci, težko bo, a mi verjamemo vase."

Reprezentanti po evropskem prvenstvu, na katerem so še drugič osvojili srebrno kolajno, niso imeli praktično nobenega počitka. Takoj so odšli v svoje klube, kjer so kot prvo začeli s telesno pripravo. Vsi zatrjujejo, da so se spočili in dobro pripravili, brez tega uspeh ne bi bil možen.