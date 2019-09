Dejan Vinčić odločen: Z vso močjo nad Bolgare

Če je bil 33-letni Dejan Vinčić po bi lahko mirno dejali sramotnem porazu s Severno Makedonijo upravičeno brutalno neposreden v izjavi, v kateri je brez ovinkarjenja izrazil svojo jezo in razočaranje nad pristopom slovenske odbojkarske reprezentance, pa je bil v druženju z novinarskim kolegom Izidorjem Kordičem po novem, a povsem drugačnem porazu z velesilo Rusijo, videti veliko bolj zadovoljen.



"V prvi vrsti je treba poudariti, da so Rusi prikazali fantastično igro. Niti za trenutek niso popuščali, ob tem pa v primerjavi z nami niso imeli slabih obdobij v igri, kar je bilo dovolj, da so si v vsakem nizu priigrali nekaj točk prednosti. Proti tako izkušeni in kakovostni ekipi je vsak malce večji zaostanek zelo težko ulovljiv," je uvodoma dejal Vinčić, ki je priznal, da so se reprezentanti po porazu z Makedonci odkrito pogovorili. "Pomembno je bilo, da smo prišli do hitrih in uspešnih zaključkov, kje so bile storjene največje napake. Da, zelo težko se je bilo zbrati po tem šokantnem porazu, toda smo dovolj izkušeni, da znamo hitro obrniti nov list in iti naprej. Tokrat pa je bila Rusija preprosto boljša od nas in je zasluženo zmagala."