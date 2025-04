Odbojkarski finale: V petek imamo popravni izpit

Pred odbojkarji, ki igrajo v domačem prvenstvu, je le še finalna serija. V torek sta se v moški konkurenci na prvi tekmi pomerila ljubljanski ACH Volley in Alpacem iz Kanala. Primorci so si veliki finale priigrali po 15 letih sušnega obdobja, kar pomeni, da so se v kraju apetiti razumljivo povečali. Po letih igranja v tujini se je v Kanal ob Soči vrnil slovenski reprezentant Dejan Vinčić, ki je lepo zaokrožil mlado skupino talentiranih odbojkarjev.

Že pred začetkom finalne serije državnega odbojkarskega prvenstva so se v Kanalu zavedali, da je pred njimi vse prej kot lahka naloga. Nasproti jim namreč stojijo serijski državni prvaki, ekipa ACH Volley, ki se v letošnji sezoni bliža že 21. naslovu. Na drugi strani imajo Kanalci pet lovorik in so se v finale uvrstili po 15 letih. Nazadnje so lovoriko dvignili v zrak v sezoni 1998/1999.

Ljubljančani so na prvi tekmi brez večjih težav vpisali prvo zmago z rezultatom 3:0, a ostajajo previdni, saj se zavedajo, da jih na drugi tekmi, ki bo odigrana v petek v Kanalu, čaka nekoliko drugačna zgodba. Že v Ljubljano so pripotovali številni navijači, ki so lepo popestrili dogajanje v legendarni Hali Tivoli. Pohvale so prišle tudi iz tabora domače ekipe. "Zagotovo bo naslednja tekma v Kanalu precej težja. Navijači so bili že tukaj precej glasni. Imeli bodo polno dvorano, v Kanalu je tradicija odbojke. Verjamem, da bo pravi spektakel in da bo dobro vzdušje. Na nas pa je, da ne popustimo in da poskušamo odigrati še boljše, kot smo tokrat," pove Matjaž Hafner, trener Ljubljančanov.

V taboru oranžnih zmajev je tudi dolgoletni slovenski reprezentant Jani Kovačič, ki prihaja ravno iz Kanala. "Kanalci so zasluženo letos v finalu, od vseh ostalih ekip so bili najbolj konstantni. Danes jim ni povsem šlo, mi smo bili za razred boljši, toda mislim, da bo v Kanalu povsem druga zgodba. Tudi v preteklosti smo že imeli probleme, ko smo tam igrali. Dvorana bo polna, tako da pričakujemo zares težko tekmo," po tekmi pove Kovačič. "Igrati finale proti takšnim navijačem ima poseben čar, zato smo zelo veseli, da letos igramo finale ravno proti Kanalcem. Igrati proti tako rekoč domači ekipi je vedno tako, čutiš pozitivno tremo, živčnost. Nisem si želel delati napak in se pokazati v najboljši luči. In tudi tokrat mislim, da bo tako," še zaključi.

"Danes je bilo kar precej hitro konec, na igrišču pa je bila le ena ekipa, ekipa ACH-ja," pa pripoveduje trener Kanalcev Gregor Jerončič. "Zavedali smo se, da bo težko, vemo, kdo nam stoji nasproti. Ko se odloča o nečem velikem, vemo, da ACH ničesar ne prepušča naključju. Mi smo bili preveč zakrčeni, od prve pa vse do zadnje pike nam ni steklo. Recept za zmago oziroma boljšo igro je v nas samih. Vse, kar smo pokazali, v tem prvenstvu, je treba sedaj udejanjiti. Tudi danes je bilo veliko takšnih lahkih situacij, ki bi jih morali bolje oddelati. In če tega ne narediš, je potem rezultat takšen," še doda.

V kraj ob Soči se je po letih igranja v tujini vrnil tudi slovenski reprezentant Dejan Vinčić, ki pravi, da ni imel nikakršnih pričakovanj pred začetkom letošnje sezone. "Razmišljali smo korak po koraku, da delamo dobro, da vrnemo klub tja, kamor spada. Trdo in kakovostno delo nas je pripeljalo v finale. Danes sicer ni bila dobra igra, ampak se zagotovo ne bomo predajali. Garali smo celotno sezono, danes pa ni bila to naša prava slika. V petek imamo popravni izpit in upam, da se pokažemo v boljši luči," pove."Prvenstvo je zanimivo, dobro organizirano. Veseli me, da je več klubov, ki delajo dobro. To je edina prava pot, da se v Sloveniji dvigne raven odbojke. Želim si, da vsi delajo še boljše in seveda korake naprej."

Velik korak naprej pa so storili ravno v Kanalu, kemija v ekipi, ki je precej mlada, je prava. "Iz te ekipe smo potegnili maksimum. Predvsem naš sistem igre, blok, obramba. Tukaj smo bili skozi celotno sezono precej dosledni. Vemo, da je ACH favorit, da imajo kakovost, ampak to zagotovo ni razlog, da bi se mi predali. Samo verjeti moramo." še pove Vinčić. In pred domačimi navijači zagotovo vse skupaj ni tako nemogoče: "Na to sem pa najbolj ponosen, da nam je uspelo napolniti dvorano. Da so se ljudje vrnili, da so prepoznali ta nov, svež veter. Da so konec koncev tudi prepoznali, da delamo dobro. Velik del naše zgodbe pa so zagotovo navijači. Ponosni smo na to, da jih imamo," še zaključi.