VNL: Slovenija proti Srbiji lovi letalo na Kitajsko

Čeprav se je sprva zdelo, da bo poraz proti Italijanom morda že usoden za nadaljevanje boja v letošnji izvedbi Lige narodov, pa se je na koncu izkazalo, da še kako drži rek, ni konec, dokler ni konec. S pomočjo ugodnih razpletov ostalih tekem, ki so bile na sporedu v nedeljo, imajo Slovenci zdaj na stežaj odprta vrata do boja za odličja.

Konec tega meseca in v začetku avgusta bo na Kitajskem potekal zaključni turnir, na katerem bo nastopilo sedem najboljših reprezentanc ter gostiteljica Kitajska, ki sicer na lestvici zaostaja, a je danes – tako kot Japonska in Kanada – pomagala Sloveniji.

Kitajci so v Gdansku po petih nizih s 3:2 premagali Kubo, pomembno zmago za Slovenijo pa so dosegli tudi Kanadčani, ki so s 3:1 ugnali Ukrajino. Američani pa so v Chibi na Japonskem izgubili z 0:3 proti domačinom in tako zapravili priložnost za uvrstitev na zaključni turnir.