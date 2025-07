VNL: Slovenija v domačih Stožicah na dobri poti do nove zmage

Slovenska odbojkarska reprezentanca se po uvodni zmagi proti Kanadi tokrat meri z Nizozemci. Obračun, ki za domačo ekipo pomeni veliko, na drugi strani gostje možnosti za preboj na zaključni turnir elitne Lige narodov nimajo več. Ta bo sicer potekal na Kitajskem med 30. julijem in 3. avgustom. V slovenskem taboru so si enotni, da bodo pred domačimi navijači storili vse, da se vmešajo v boj za odličja. Petek bo za Slovence namenjen premoru, v soboto jih čaka obračun s svetovnimi prvaki Italijani, v nedeljo pa bodo igrali še proti Srbom.

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik









Slovenija - Kanada icon-picture-layer-2 1 / 6

Slovenska odbojkarska reprezentanca si je na prvi tekmi tretjega turnirja letošnje izvedbe Lige narodov priigrala zmago proti Kanadi. Rezultat je na koncu kazal 3:1, številni navijači pa so v Stožicah že prvi dan uživali v predstavah pomlajene ekipe Slovencev. Ob strani so zaekipo navijali tudi Tine Urnaut, Grega Ropret in Dejan Vinčić, ki bo v nedeljo na tekmi proti Srbiji še zadnjič oblekel dres slovenske reprezentance.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Da so Stožice prav posebne, se vedno znova spominjajo igralci, ki poudarjajo: "Tako podporo s tribun smo pričakovali. V zadnjih letih je to že stalnica, a občutki ob tem so še vedno izjemni – gredo ti kocine pokonci, ko zaslišiš himno in ko vidiš, da te občinstvo podpira tudi po slabšem nizu. Iskrena hvala vsem navijačem, upam, da nas bodo množično podprli tudi na naslednjih tekmah," je po prvi tekmi dejal dolgoletni reprezentant Jani Kovačič.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči