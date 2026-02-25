Štern: Klubska kemija iz ACH se prenaša v reprezentanco

Ljubljana bo med 24. in 28. junijem gostila enega najmočnejših turnirjev elitne Lige narodov, ki bo v Stožice pripeljal vrhunske reprezentance svetovne odbojke. Za slovensko izbrano vrsto bo to pomemben del poletne reprezentančne sezone in hkrati priložnost, da se znova predstavi domačemu občinstvu, ki ga igralci vselej izpostavljajo kot veliko prednost. Na ljubljanskem turnirju se bodo Slovenci pomerili z zasedbami iz samega svetovnega vrha: v prestolnico prihajajo aktualni svetovni prvaki Italijani, svetovni podprvaki Bolgari, tretjeuvrščena reprezentanca sveta Brazilija in Kanada, ki zaseda deseto mesto na lestvici, ob njih pa tudi vse bolj ambiciozna ukrajinska reprezentanca. Reprezentanca se bo zbrala v začetku maja, po zahtevnih obračunih v Ligi narodov pa jo v nadaljevanju sezone čaka še vrhunec reprezentančnega poletja, septembrsko evropsko prvenstvo v Italiji. "Seveda smo zelo veseli, da imamo letos turnir še v bolj ugodnem terminu in upamo, da bodo tribune še bolj nabito polne. Mi bomo naredili vse, kar je v naši moči, da igramo najboljšo možno odbojko in osvojimo čim več zmag na domačem turnirju. Želimo igrati hitro, moderno odbojko, kdorkoli stopi na igrišče, se bori in da vse od sebe, ne glede na postave ali prisotnost od prvega dne priprav," je na novinarski konferenci pred turnirjem elitne Lige narodov v Ljubljani poudaril kapetan slovenske reprezentance Tine Urnaut.

Letošnji turnir elitne Lige narodov FOTO: VNL

"Cilji so vedno visoki, standardi prav tako, zato si vsakič, ko stopimo na igrišče ali na trening, želimo dati maksimum, kar se mora potem pokazati tudi na tekmah. Vsako poletje so vse tekme pomembne. Igrati pred domačo publiko je res nekaj fenomenalnega in upam, da se bo znova ustvarilo takšno vzdušje kot na najboljših tekmah, ker je ob takšni podpori mogoče premagati kogarkoli," še doda. Tudi tokrat so v slovenskem taboru poudarjali, da je glavni in osnovni cilj ta, da si priborijo nastop na olimpijskih igrah leta 2028 v Los Angelesu. "Gre za dolgoročen cilj, ki smo ga proti olimpijskim igram v Parizu uresničevali korak za korakom, tekmo po tekmo, in tudi zdaj ga želimo ves čas imeti v ozadju," še doda Urnaut.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Tiskovka pred VNL Ljubljana OZS

Tudi korektor Tonček Štern se veseli domačega turnirja in poudarja, da bo letošnja reprezentančna sezona za večino igralcev nekoliko drugačna kot v preteklosti, saj so številni že več časa v Sloveniji in se dobro poznajo iz klubskega okolja. Kljub temu ostaja igranje za reprezentanco posebna čast, ekipa pa se dobro zaveda tudi rezultatov iz prejšnjih let in podpore s tribun. Stožice so bile v minulih sezonah redno razprodane, igralci pa so, kot pravi Štern, v takšnem vzdušju izjemno uživali in verjamejo, da so navijačem ponudili dobre predstave. Letos pričakuje še večji spektakel, saj v Ljubljano prihajajo ene najboljših reprezentanc na svetu, organizatorji pa pripravljajo tudi dopolnjen spremljevalni program, zato verjame, da bodo gledalci prišli na svoj račun.

