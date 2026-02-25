Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Odbojka

Štern: Klubska kemija iz ACH se prenaša v reprezentanco

Ljubljana, 25. 02. 2026 17.02 pred 2 urama 3 min branja 0

Avtor:
N.M.
Tiskovka pred VNL Ljubljana

Kapetan Tine Urnaut in korektor Tonček Štern pred domačim turnirjem Lige narodov v Stožicah poudarjata visoka pričakovanja in motivacijo slovenske reprezentance. Igranje pred razprodanimi tribunami v Ljubljani je za ekipo posebna spodbuda, ob prihodu reprezentanc svetovnega vrha pa napovedujeta odbojko najvišje ravni. Slovenci želijo pred domačo publiko prikazati svojo najboljšo igro in zadržati čim več zmag doma.

Več videovsebin
  • Tonček Štern pred turnirjem VNL v Ljubljani
    01:47
    Tonček Štern pred turnirjem VNL v Ljubljani
  • Tine Urnaut pred turnirjem VNL v Ljubljani
    01:48
    Tine Urnaut pred turnirjem VNL v Ljubljani
  • Gregor Humerca pred turnirjem VNL v Ljubljani
    00:47
    Gregor Humerca pred turnirjem VNL v Ljubljani

Ljubljana bo med 24. in 28. junijem gostila enega najmočnejših turnirjev elitne Lige narodov, ki bo v Stožice pripeljal vrhunske reprezentance svetovne odbojke. Za slovensko izbrano vrsto bo to pomemben del poletne reprezentančne sezone in hkrati priložnost, da se znova predstavi domačemu občinstvu, ki ga igralci vselej izpostavljajo kot veliko prednost.

Na ljubljanskem turnirju se bodo Slovenci pomerili z zasedbami iz samega svetovnega vrha: v prestolnico prihajajo aktualni svetovni prvaki Italijani, svetovni podprvaki Bolgari, tretjeuvrščena reprezentanca sveta Brazilija in Kanada, ki zaseda deseto mesto na lestvici, ob njih pa tudi vse bolj ambiciozna ukrajinska reprezentanca. Reprezentanca se bo zbrala v začetku maja, po zahtevnih obračunih v Ligi narodov pa jo v nadaljevanju sezone čaka še vrhunec reprezentančnega poletja, septembrsko evropsko prvenstvo v Italiji.

"Seveda smo zelo veseli, da imamo letos turnir še v bolj ugodnem terminu in upamo, da bodo tribune še bolj nabito polne. Mi bomo naredili vse, kar je v naši moči, da igramo najboljšo možno odbojko in osvojimo čim več zmag na domačem turnirju. Želimo igrati hitro, moderno odbojko, kdorkoli stopi na igrišče, se bori in da vse od sebe, ne glede na postave ali prisotnost od prvega dne priprav," je na novinarski konferenci pred turnirjem elitne Lige narodov v Ljubljani poudaril kapetan slovenske reprezentance Tine Urnaut.

Letošnji turnir elitne Lige narodov
Letošnji turnir elitne Lige narodov
FOTO: VNL

"Cilji so vedno visoki, standardi prav tako, zato si vsakič, ko stopimo na igrišče ali na trening, želimo dati maksimum, kar se mora potem pokazati tudi na tekmah. Vsako poletje so vse tekme pomembne. Igrati pred domačo publiko je res nekaj fenomenalnega in upam, da se bo znova ustvarilo takšno vzdušje kot na najboljših tekmah, ker je ob takšni podpori mogoče premagati kogarkoli," še doda.

Tudi tokrat so v slovenskem taboru poudarjali, da je glavni in osnovni cilj ta, da si priborijo nastop na olimpijskih igrah leta 2028 v Los Angelesu. "Gre za dolgoročen cilj, ki smo ga proti olimpijskim igram v Parizu uresničevali korak za korakom, tekmo po tekmo, in tudi zdaj ga želimo ves čas imeti v ozadju," še doda Urnaut.

Tudi korektor Tonček Štern se veseli domačega turnirja in poudarja, da bo letošnja reprezentančna sezona za večino igralcev nekoliko drugačna kot v preteklosti, saj so številni že več časa v Sloveniji in se dobro poznajo iz klubskega okolja. Kljub temu ostaja igranje za reprezentanco posebna čast, ekipa pa se dobro zaveda tudi rezultatov iz prejšnjih let in podpore s tribun. Stožice so bile v minulih sezonah redno razprodane, igralci pa so, kot pravi Štern, v takšnem vzdušju izjemno uživali in verjamejo, da so navijačem ponudili dobre predstave. Letos pričakuje še večji spektakel, saj v Ljubljano prihajajo ene najboljših reprezentanc na svetu, organizatorji pa pripravljajo tudi dopolnjen spremljevalni program, zato verjame, da bodo gledalci prišli na svoj račun.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ob tem poudarja, da bo ritem tekem zahteven ne glede na nasprotnika, a motivacija ob obračunih z reprezentancami svetovnega vrha še dodatno zraste. Kakovost odbojke bo zelo visoka, slovenska reprezentanca pa želi pred domačo publiko prikazati svojo najboljšo igro. Ne glede na to, kdo bo stal na drugi strani mreže, bodo igralci dali maksimum in, kot pravi Štern, pustili kri na igrišču, z željo, da bi čim več zmag ostalo doma v Sloveniji.

Po lanskem začetku Lige narodov z osveženo, pomlajeno zasedbo selektor Fabio Soli imen za leto 2026 še ni objavil. Slovenska reprezentanca bo prvo tekmo odigrala v sredo, 24. junija, ob 20.30, proti Kanadi.

odbojka vnl ljubljana urnaut štern

Oranžni zmaji v četrtfinale z mešanimi občutki: 'Nismo še dovolj konstantni'

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Najlepša grška imena, ki očarajo na prvi pogled
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
Ste resnično pripravljeni na starševstvo?
Ste resnično pripravljeni na starševstvo?
Ko otrok postane tarča ustrahovanja: kako prepoznati prve znake in kako ukrepati
Ko otrok postane tarča ustrahovanja: kako prepoznati prve znake in kako ukrepati
zadovoljna
Portal
Dino iz Kmetije je pristal na urgenci
Lepa Slovenka si je prislužila prvi poljub sezone
Lepa Slovenka si je prislužila prvi poljub sezone
Znani Slovenec je postal neprepoznaven
Znani Slovenec je postal neprepoznaven
To so hit kavbojke letošnjega leta
To so hit kavbojke letošnjega leta
vizita
Portal
Zdravniki opozarjajo: To vsak dan počne 90 % ljudi – in nevede uničujejo svoje telo
Ženska 23-kilogramski tumor na jajčniku zamenjala za simptome PCOS
Ženska 23-kilogramski tumor na jajčniku zamenjala za simptome PCOS
Zakaj se pojavijo prebavne težave po obroku
Zakaj se pojavijo prebavne težave po obroku
Čustvena otopelost: ko ne čutite ničesar več
Čustvena otopelost: ko ne čutite ničesar več
cekin
Portal
S 3 dnevi dopusta do 9 dni počitnic: prvomajski koledar 2026 ponuja izjemno priložnost
Odkrijte, zakaj je Elafonisi pravi raj na zemlji
Odkrijte, zakaj je Elafonisi pravi raj na zemlji
Nevarnost na bankomatu: prefinjen trik, ki v sekundi izprazni vaš račun
Nevarnost na bankomatu: prefinjen trik, ki v sekundi izprazni vaš račun
Življenje brez visokih stroškov in brez nenehnega stresa
Življenje brez visokih stroškov in brez nenehnega stresa
moskisvet
Portal
Tako je ikonični smučarski skakalec videti danes
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
Najbolj skrivnostni kraji na svetu: izginotja, ki še danes nimajo razlage
Najbolj skrivnostni kraji na svetu: izginotja, ki še danes nimajo razlage
dominvrt
Portal
S tem nikar ne hranite mačk
Osvežite staro kuhinjo: čarobne preobrazbe brez stroškov
Osvežite staro kuhinjo: čarobne preobrazbe brez stroškov
Zato morate imeti doma taščin jezik
Zato morate imeti doma taščin jezik
Uprava za veterinarstvo opozarja: pojavila se je bolezen Aujeszkega
Uprava za veterinarstvo opozarja: pojavila se je bolezen Aujeszkega
okusno
Portal
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
Torta, o kateri bodo vsi govorili
Torta, o kateri bodo vsi govorili
Okusno kosilo v manj kot pol ure
Okusno kosilo v manj kot pol ure
Hrana, ki jo kuharski mojstri nikoli ne kupijo v trgovini
Hrana, ki jo kuharski mojstri nikoli ne kupijo v trgovini
voyo
Portal
Kmetija
Starec in pištola
Starec in pištola
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543