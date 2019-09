V živo na VOYO: Srbija vodi z 2:0 v nizih proti Italiji

Na ženskem Eurovolleyju 2019 je čas odločilnih obračunov, v boju za odličja so ostale le še štiri reprezentance. V prvem polfinalu se bosta pomerili reprezentanci Srbije in Italije, v drugem pa Turčije in Poljske. Na tekmi Srbkinj in Italijank gre za dvoboj svetovnih in viceprvakinj z zadnjega svetovnega prventva na Japonskem.

V finalnem obračunu na SP v Jokohami so reprezentantke Srbije zmagale s 3:2 v nizih, tokrat se bodo zmagovalke tega dvoboja pomerile za zlato odličje na EP, tekmice pa bodo ali Poljakinje ali Turkinje. Srbkinje so tudi aktualne evropske prvakinje in so polfinale dosegle petič v nizu in so edine neporažene na EP, Italijanke so namreč izgubile eno tekmo (proti Poljakinjam) in so neporažene na zadnjih 14 tekmah. Obe moštvi sta izjemno kvalitetni, pri Srbiji je vodilna zvezdnica Tijana Bošković, pri Italijankah pa Paola Egonu.

V prvem nizu so Italijanke prešle v vodstvo in vodile, nekajkrat tudi s štirimi točkami prednosti, a so Srbkinje prvič prešle v vodstvo pri izidu 21:20 in nato dobile niz s 25:22 v 24 minutah igre. V drugem nizu podobna zgodba, po izenačenem začetku so imele Italijanke nekaj točk prednosti. A v odločilni fazi so bile znova boljše Srbkinje, po izenačenju na 20:20 so povedle za dve točki in nato tudi dobile niz s 25:21.

Izid:

Srbija - Italija 2:0 (25:22, 25:21)