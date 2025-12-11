Vrnil se je v mesto, kjer ga niso nikoli pozabili

Odbojkarji ACH Volleyja s tekmo proti štirikratnim zmagovalcem Lige prvakov, italijanskemu Trentinu, odpirajo sezono Lige prvakov. In to v enem najbolj odbojkarskih mest v Evropi, v katerem je dve sezoni preživel kapetan Ljubljančanov Tine Urnaut.

Misija Trentino. Najpomembnejša tekma sezone za odbojkarje ACH Volleyja zaenkrat. Mislenost s katero so krenili v pripravo na uvodni obračun 67. sezone Lige prvakov. Najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja do katerega so se prebijali skozi izjemo zahtevne kvalifikacije, triler z zlatim nizom v 2. predkrogu proti Dinamu iz Bukarešte. A tisto je zgodovina, napočil je trenutek za uživanje. No, če vprašate kapetana oranžnih zmajev Tineta Urnauta je uživanja v tem bolj malo, ampak je velikost izziva tista, ki loči tekme od tekem. Koroškega sprejemalca na Trento vežejo lepi spomini, ga spominijo na obdobje pred desetimi leti, ko je prišel v Zgornje Poadižje na Južnem Tirolskem, na trenutke pred devetimi leti, ko je klub zapuščal. "Posebni občutki. Sprehoditi se danes po trgu v okolici Duoma. Res je to odbojkarsko mesto, kot pogosto poudarim z eno najboljših odbojkarskih šol v Evropi, če ne na svetu. Lahko so zgled marsikomu," je za 24ur.com povedal 37-letnik, ki ga v mestu s 120 tisoč prebivalci prepoznavajo starejši prebivalci industrijskega mesta, a tudi mlajši.

Tine Urnaut je pred desetimi leti oblekel dres Trentina, danes pa se je v mesto vrnil, kot kapetan ACH Volleyja. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Kot je bil primer včeraj po kosilu ACH. V hotelu, kjer so nastanjeni, je izstopil iz dvigala, se odpravil na sprehod, ko ga je prestregel starejši občan. "Se opravičujem, vi ste odbojkar, ki je nekoč igral tukaj, danes pa ste s klubom iz Ljubljane," je ogovoril Urnauta, kapetan 21-kratnih slovenskih državnih prvakov pa se je ob tem nasmehnil, prikimal in vprašal: "Se vidimo na tekmi?" In hitro je stekla debata, Urnaut je bil, ne glede na zvezdniški status, ki ga ima v svetu odbojke, zelo uslužen, vzel v roke telefon in ustregel trem starejšim, uredil rezervacije kart za tekmo za njih.

Prihod v dvorano, ki nariše nasmeh na obraz

Trento je, ko beseda nanese na šport, sinonim za odbojko. S štirimi naslovi zmagovalcev Lige prvakov najuspešnejši med vsemi udeleženci letošnje sezone najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja. Sami vseeno prednost dajejo domačemu prvenstvu, boju za Scudetto, ki je v njihovih rokah končal minulo sezono. A ko nastopijo izločilni boji Lige prvakov se miselnost hitro spremeni, Liga prvakov postane pomembna za njih. Imajo pa poseben status v dvorani Pala Trento igralci, ki se vračajo v Trento. Ne glede na to, čigav dres nosijo. To je bilo lepo moč videti tudi sinoči na treningu. "Tine," je zaklical eden izmed predstavnikov kluba, vesel, da vidi igralca, ki je pustil viden pečat v dvorani, polni zastav na katerih so označeni zgodovinski mejniki kluba, spet prihaja 'domov'.