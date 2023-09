'Vsaka zmaga v kvalifikacijah za OI bo za nas pomenila ogromno'

Poleg njih in gostiteljic so v skupini še Nemke, Kolumbijke, Američanke, Tajke, Italijanke in ekipa Južne Koreje. Slovenskemu taboru je kristalno jasno, da se v taki konkurenci ne morejo nadejati uvrstitve med najboljši dve reprezentanci, s čimer bi si zagotovile olimpijski nastop, verjamejo pa, da lahko dosežejo kakšno zmago, predvsem pa se veselijo nove priložnosti, da se merijo s kakovostnimi ekipami.

"Letos bo to druga priložnost, da se merimo z najboljšimi reprezentancami, še posebno si želimo boja z neevropskimi ekipami, kot so ZDA, Koreja in Kolumbija. Na evropskem prvenstvu cilja nismo dosegli, ampak smo spoznali, da lahko igramo, ne sicer do konca tekme, ampak v posameznih delih, z vsemi najboljšimi ekipami. Zdaj bomo ta obdobja poskušali podaljšati, pripravljeni smo na igro," je dejal selektor reprezentance Marco Bonitta.

"Čakajo nas tekme proti zelo kakovostnim tekmicam, to so tekme, zaradi katerih sploh igramo odbojko. Vse komaj čakamo, da se pomerimo proti ekipam, proti katerim ponavadi nimamo priložnosti igrati. Po evropskem prvenstvu smo se spočile, na pripravah poskušale izboljšati nekatere elemente, verjamem, da smo pripravljene na turnir. Verjamemo, da so nekatere ekipe premagljive, verjamemo, da kakšno tekmo lahko zmagamo," pa je pred odhodom povedala kapetanka ekipe Saša Planinšec.