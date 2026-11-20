Tudi tokrat so Ljubljančani skozi večji del dvoboja v azerbajdžanski prestolnici prevladovali na igrišču in pokazali, da so boljše moštvo od Bakuja. A slabše odigrani tretji niz, ki so ga izgubili po podaljšani igri s 24:26, naj bo vnovično opozorilo, da se ni pametno igrati z ognjem.

To je bila praktično preslikava tekme iz predhodnega kvalifikacijskega kroga, v katerem so odbojkarji ACH Volleyja prepričljivo slavili na prvi tekmi na Nizozemskem proti zasedbi Orion Stars in se po neprepričljivi predstavi na povratnem srečanju v Tivoliju skorajda opekli.

"V prvih dveh nizih smo zelo dobro sprejemali in bili razigrani v napadu, medtem ko smo v tretjem nizu popustili in spravili tekmeca nazaj v življenje. V nadaljevanju srečanja smo se zbrali in tekmo pripeljali v svojo korist. Sedaj je čas, da se dobro pripravimo na povratni obračun v Ljubljani. ne bom nam lahko, toda premoremo dovolj kakovosti za uspešen zaključek kavlifikacij in posledično uvrstitev v Ligo prvakov," je po zmagi v Bakuju dejal strateg ACH-ja Igor Kolaković.

V ljubljanskih vrstah je novo odlično tekmo odigral Rok Bračko, ki je bil z 22 točkami tudi najučinkovitejši posameznik obračuna. "Odličen start v dvoboj, dokaj prepričljivo osvojena prva dva niza, nato pa padec v igri, ki ga bomo morali analizirati. Pomembno je, da smo se po izgubljenem nizu pobrali in zmagali ter si tako pred povratno tekmo v Tivoliju ustvarili ugodno izhodišče," se je na svojega 'šefa' navezal vse boljši Bračko.

ACH Volley ima pred povratnim srečanjem v Tivoliju vse v svojih rokah. Ljubitelji odbojke v deželi na sončni strani Alp si želimo, da bi bilo padcev v igri precej manj kot pred dobrim tednom dni na povratni tekmi z Orionom. Če bo temu tako, bodo Alen Pajenk, Bračko in druščina zelo blizu novi uvrstitvi v Ligo prvakov.