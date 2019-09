Vse kocine pokonci: Zdravljica v en glas iz 13.000 slovenskih grl

Slovenski navijači so na nepozabnem športnem spektaklu v do zadnjega kotička napolnjeni dvorani Stožice znova dokazali, da lahko s svojim navijanjem naše športnike ponesejo do največjih uspehov. Tako so svojim odbojkarjem že med petjem himne dali jasno vedeti, da bodo med tekmo njihov, kot se je izrazil kapetan Tine Urnaut, "sedmi, osmi, deveti in dvajseti igralec".