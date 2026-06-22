'Vse smo podredile enemu cilju, čakata nas še dva finala'

Zadnji tekmi rednega dela sta bili odigrani v Severni Makedoniji, natančneje v njeni prestolnici Skopju, kjer so slovenske odbojkarice le še potrdile prvo mesto po rednem delu tekmovanja v Evropski ligi. Po zmagi nad gostiteljicami turnirja varovanke Alessandra Oreficeja niso skrivale zadovoljstva nad do zdaj opravljenim delom, a glavni in hkrati najtežji nalogi Slovenke čakata v prihodnjih dneh, ko se bodo za finalno vstonico na dveh polfinalnih tekmah pomerile z neugodno reprezentanco Slovaške.

Slovenska kapetanka Saša Planinšec (v sredini) je zelo zrelo in kakovostno odigrala vse tri turnirje v letošnji Evropski ligi. FOTO: Aljoša Kravanja

"Že na začetku tekmovanja je bilo jasno, kakšni so naši cilji. Želimo zlato medaljo, želimo doseči zadani rezultat, ki je pomemben za državo in Odbojkarsko zvezo in zato z igralkami dajemo vse od sebe. A pred nami je zahtevno obdobje. Mislim, da lahko na igrišču damo še več. S Slovaško smo letos že igrali pripravljalni tekmi, imajo kakovostne igralke, predvsem izstopa odlična korektorica. Zares dobro se bomo morali pripraviti na to tekmo. Vložili bomo vso energijo, da bomo pripravljeni, ko bo to najbolj potrebno," je misli k polfinalnemu dvoboju s Slovakinjami že usmeril slovenski selektor Orefice. Kapetanka naše izbrane vrste Saša Planinšec je skozi vse tri turnirje kazala zrele in kakovostne predstave. Odlična blokerka je znala unovčiti bogate izkušnje ter v sodelovanju z Niko Milošič in Loreno Lorber Fijok dajala ton igri slovenske reprezentance.

Lorena Lorber Fijok je na zadnjih tekmah Evropske lige naravnost blestela. FOTO: Aljoša Kravanja

"Pred začetkom Evropske lige smo si zastavile zares visoke cilje. Šest tekem odigrati brez izgubljenega niza ni lahko, ampak sem res izredno vesela in ponosna, da nam je to uspelo in da smo najbrž prvič v zgodovini Slovenije po rednem delu na prvem mestu na lestvici tega tekmovanja. Prvi cilj je izpolnjen, zdaj pa si želimo še višje. Je pa še veliko stvari, ki jih lahko nadgradimo in izboljšamo," pred novo, precej pomembnejšo preizkušnjo razmišlja slovenska kapetanka in dodaja: "Slovaška ima zelo dobro ekipo z močno blokersko linijo. S servisi jih bomo morale oddaljiti od mreže, dobro igrati v bloku in obrambi ter tekmi obrniti v našo korist."