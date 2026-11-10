Vso mladost užival v glasbi, pri 18 letih pa izbral odbojko

Šest let klavirja, bas kitara in bend. "Tega ne obžalujem, ker sem celo mladost užival v glasbi," je povedal Rok Jerončič in v nadaljevanju dejal, da mu odbojka takrat ni manjkala: "Ampak če bi lahko zdaj čas zavrtel nazaj, bi se verjetno prej lotil odbojke."

Ker ni čutil pritiska dedka Zorana, trenerske legende, in očeta Gregorja, enega od štirih Slovencev, ki so oblekli dres slovitega Trentina, je odraščanje zajemal z veliko žlico. Pri 18 letih je prišlo do preobrazbe iz glasbenika v odbojkarja, njegov vzornik pa je hitro postal oče. "Njegove tekme sem veliko gledal na kasetah. Z opazovanjem sem veliko napredoval," pravi 25-letnik in dodaja, da bi težko izbral boljši klub kot ACH.