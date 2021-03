Odbojkarji bodo evropsko srebro branili septembra

Uvodni tekmi EuroVolley-ja 2021 bosta 1. septembra gostila Tampere in Talin, kjer bodo potekali tudi vsi ostali obračuni skupin C in D.

Na Poljskem, kjer se bodo med seboj merile reprezentance skupine A, bo srečanja sprva gostil Krakov, v Ostravi na Češkem bodo tekme skupine B. Najboljše štiri ekipe iz vsake skupine bodo napredovale v drugi del tekmovanja, tekme osmine in četrtfinala se bodo od 11. do 15. septembra odvijale na Poljskem in Češkem, v Gdansku in Ostravi. Zaključni turnir najboljše četverice evropskega prvenstva bo 18. in 19. septembra v Katovicah na Poljskem. Evropsko prvenstvo bodo drugič doslej gostile štiri države, nov koncept organizacije smo prvič spremljali pred dvema letoma v Franciji, Sloveniji, Belgiji in na Nizozemskem.

Na EuroVolley-ju bo sicer nastopilo 24 reprezentanc. Ob štirih gostiteljicah so si nastop na prvenstvu stare celine neposredno zagotovile še Srbija, Slovenija, Francija, Ukrajina, Rusija, Italija, Nemčija in Belgija, skozi kvalifikacije pa so se doslej prebile še Latvija, Turčija, Bolgarija in Severna Makedonija. Drugi del kvalifikacij bo na sporedu maja, ko bo evropska zveza izvedla tudi žreb skupin.