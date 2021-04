Mlade odbojkarice bodo EP lovile doma

Z Evropske odbojkarske konfederacije (CEV) so sporočili, da bo Slovenija gostiteljica ene od petih kvalifikacijskih skupin v okviru 2. kroga predtekmovanja za evropsko prvenstvo do 16 let. V Mariboru bomo tako spremljali obračune naše najmlajše izbrane vrste, ki si bo še drugič zapored skušala priigrati vozovnico za EuroVolley, ki ga bosta med 10. in 18. julijem skupaj gostili Madžarska in Slovaška. Mlade Slovenke pod vodstvom Žive Cof so se v reprezentančnem dresu prvič predstavile v 1. krogu kvalifikacij, ki smo jih marca spremljali v Zadru. Naše odbojkarice so se veselile zmag nad Avstrijo, Hrvaško in Madžarsko, nato pa so morale v velikem finalu po petih nizih priznati premoč Češki. Čehinje so si tako zagotovile uvrstitev na EuroVolley, naša dekleta pa nastop v 2. krogu kvalifikacij.

Slednje bodo odigrale na domačih tleh, ko bodo med 6. in 9. majem v Mariboru v okviru kvalifikacijske skupine E gostile Turčijo, Portugalsko in Avstrijo. V skupini A bodo igrale Belgija, Belorusija in Ukrajina, v skupini B pa Bolgarija, Finska, Estonija in Severna Makedonija. Skupino C sestavljajo Hrvaška, Romunija in Nemčija, skupino D pa Poljska, Nizozemska, Francija in Litva.

Reprezentanca dečkov do 17 let, ki jo vodi Iztok Kšela, si je z zmago v 1. krogu kvalifikacij nastop na evropskem prvenstvu že zagotovila.