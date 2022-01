Ljubljana eno od prizorišč Pro Toura

Na evropskih tleh bomo v letu 2022 lahko spremljali šest turnirjev svetovne serije VW Beach Pro Tour Future v odbojki na mivki. Enega od njih bo gostila Ljubljana, najboljši odbojkarji in odbojkarice se bodo na Kongresnem trgu med seboj merili med 28. in 31. julijem.

icon-expand Gregor Humerca in Metod Ropret FOTO: Ervin Čurlič

Sezona serije VW Beach Pro Tour Future se bo začela 12. maja v Madridu, odbojkarska karavana pa se bo zatem preselila v Grčijo, kjer bo na Rodosu med 19. in 22. majem potekal drugi turnir, 30. junija pa se bodo odbojkarji in odbojkarice na mivki srečali še na otoku Ios. Ljubljana je prvi mednarodni turnir v odbojki na mivki gostila leta 2014, v zadnjih letih pa smo na Kongresnem in Pogačarjevem trgu lahko spremljali tudi največje zvezdnike svetovne odbojke na mivki na čelu z aktualnima olimpijskima prvakoma Andersom Molom in Christianom Sorumom. Slovenska prestolnica bo prizorišče VW Beach Pro Tour Future med 28. in 31. julijem, od 25. do 28. avgusta pa bo sledil še turnir v avstrijskem Badnu.

"Na Odbojkarski zvezi Slovenije smo se tudi letos odločili za organizacijo turnirja svetovne serije, saj menimo, da slovenska odbojka na mivki tovrsten dogodek potrebuje za nadaljnji razvoj. Tekmovanje v središču Ljubljane in kulisa prizorišča, ki je zares izjemna, sta najboljša možna promocija te panoge med ljubitelji športa, ki se zvesto vračajo na tribune. Pri organizaciji smo vseskozi deležni tudi velike podpore Mestne občine Ljubljana in tudi zato nam je uspelo ljubljanski turnir dokončno vrisati na evropski in tudi svetovni zemljevid odbojke na mivki. O tem priča število prijav, ki je iz leta v leto rekordno, k nam pa že pregovorno radi prihajajo tudi nekateri najboljši odbojkarji in odbojkarice na mivki. Vsi skupaj se dogodka že zelo veselimo," je za uradno spletno stran OZS dejal generalni sekretar Odbojkarske zveze Slovenije, Gregor Humerca.

icon-expand Gregor Humerca FOTO: Jure Kodrun